PS Plus Mart 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Mart 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?)

PlayStation, Plus üyeliği alan herkese o ay belirlediği oyunları ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleme olanağı sağlıyor. Sony, Mart ayında PS Plus üyelerine vereceği oyunları duyurdu. Peki PS Plus Mart 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek? İşte ayrıntılar... (PlayStation Plus / PS Plus Mart 2024 oyunları)

PS Plus Mart 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Mart 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 1

PlayStation, PS Plus aboneleri için Mart ayında ücretsiz dağıtacağı oyunları duyurdu.

İşte PS Plus'ın Mart 2024'te dağıtacağı oyunlar;

TEKNOLOJİ HABERLERİ

PS Plus Mart 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Mart 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 2

SIFU  | PS4, PS5

PS Plus Mart 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Mart 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 3

DESTINY 2: WITCH QUEEN | PS4, PS5

PS Plus Mart 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Mart 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 4

EA Sports F1 23 | PS4, PS5

PS Plus Mart 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Mart 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 5

HELLO NEIGHBOR 2 | PS4, PS5

PS Plus Mart 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Mart 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 6

PlayStation Plus aboneleri, Mart ayının ücretsiz oyunlarını 5 Mart tarihinden itibaren kütüphanelerine ekleyebilecek.

Oyunları kütüphaneye eklemek için son gün ise 1 Nisan olarak duyuruldu.

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