imsakiye

PS Plus Nisan 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Nisan 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?)

PlayStation, Plus üyeliği alan herkese o ay belirlediği oyunları ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleme olanağı sağlıyor. Sony, Nisan ayında PS Plus üyelerine vereceği oyunları duyurdu. Peki PS Plus Nisan 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek? İşte ayrıntılar... (PlayStation Plus / PS Plus Nisan 2024 oyunları)

PS Plus Nisan 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Nisan 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 1

PlayStation, PS Plus aboneleri için Nisan ayında ücretsiz dağıtacağı oyunları duyurdu.

İşte PS Plus'ın Nisan 2024'te dağıtacağı oyunlar;

TEKNOLOJİ HABERLERİ

PS Plus Nisan 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Nisan 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 2

SKUL THE HERO SLAYER

PS Plus Nisan 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Nisan 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 3

IMMORTALS OF AVEUM

PS Plus Nisan 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Nisan 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 4

MINECRAFT LEGENDS

PS Plus Nisan 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Nisan 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 5

Mart Ayı Aylık Oyunları, F1 23, Sifu, Hello Neighbor 2 ve Destiny 2: Witch Queen, 1 Nisan Pazartesi gününe kadar PlayStation Plus üyelerinin oyun kütüphanesine eklenebilir.

PS Plus'ın Nisan oyunları ise 2 Nisan tarihinden itibaren kütüphanelere eklenebilir.

DAHA FAZLA GÖSTER