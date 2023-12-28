PS Plus Ocak 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Ocak 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?)
PlayStation, Plus üyeliği alan herkese o ay belirlediği oyunları ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleme olanağı sağlıyor. Sony, Ocak ayında PS Plus üyelerine vereceği oyunları duyurdu. Peki PS Plus Ocak 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek? İşte ayrıntılar... (PlayStation Plus / PS Plus Ocak 2024 oyunları)
PlayStation, Plus aboneleri için Ocak 2024'te ücretsiz olarak oynayabilecekleri oyunları duyurdu.
Peki PS Plus yeni yılın ilk ayında hangi oyunları ücretsiz dağıtacak? İşte PS Plus'ta Ocak 2024 oyunları...