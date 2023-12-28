PS Plus Ocak 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Ocak 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?)

PS PLUS OCAK OYUNLARI HANGİ TARİHE KADAR ÜCRETSİZ?

PlayStation Plus abonelerinin Aralık 2023'te dağıtılan Lego 2K Drive, Powerwash Simulator ve Sable'ı kütüphanelerine eklemek için 1 Ocak tarihine kadar süreleri bulunuyor.

Ocak 2024 oyunları ise 2 Ocak tarihinden itibaren Şubat'ın 5'ine kadar kütüphaneleye ücretsiz eklenebilecek.