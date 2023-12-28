PS Plus Ocak 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Ocak 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?)

PlayStation, Plus üyeliği alan herkese o ay belirlediği oyunları ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleme olanağı sağlıyor. Sony, Ocak ayında PS Plus üyelerine vereceği oyunları duyurdu. Peki PS Plus Ocak 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek? İşte ayrıntılar... (PlayStation Plus / PS Plus Ocak 2024 oyunları)

PS Plus Ocak 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Ocak 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 1

PlayStation, Plus aboneleri için Ocak 2024'te ücretsiz olarak oynayabilecekleri oyunları duyurdu.

Peki PS Plus yeni yılın ilk ayında hangi oyunları ücretsiz dağıtacak? İşte PS Plus'ta Ocak 2024 oyunları... 

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PS Plus Ocak 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Ocak 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 2

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PS Plus Ocak 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Ocak 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 3

EVIL WEST

PS Plus Ocak 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Ocak 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 4

A PLAGUE TALE REQUİEM

PS Plus Ocak 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Ocak 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 5

PS PLUS OCAK OYUNLARI HANGİ TARİHE KADAR ÜCRETSİZ?

PlayStation Plus abonelerinin Aralık 2023'te dağıtılan Lego 2K Drive, Powerwash Simulator ve Sable'ı kütüphanelerine eklemek için 1 Ocak tarihine kadar süreleri bulunuyor.

Ocak 2024 oyunları ise 2 Ocak tarihinden itibaren Şubat'ın 5'ine kadar kütüphaneleye ücretsiz eklenebilecek.

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