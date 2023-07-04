PS Plus Temmuz 2023 oyunları duyuruldu (PlayStation Plus bu ay hangi ücretsiz oyunları verecek?)
PlayStation, Plus üyeliği alan herkese o ay belirlediği oyunları ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleme olanağı sağlıyor. Sony, Temmuz ayında PS Plus üyelerine vereceği oyunları duyurdu. Peki PlayStation Plus bu ay hangi ücretsiz oyunları verecek? Temmuz 2023 oyunları ne zaman belli olacak?
PlayStation oyuncuları, Plus aboneliği ile her ay ücretsiz verilen oyunların hangileri olacağını merak ediyordu.