PS Plus Temmuz 2023 oyunları duyuruldu (PlayStation Plus bu ay hangi ücretsiz oyunları verecek?)

PlayStation, Plus üyeliği alan herkese o ay belirlediği oyunları ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleme olanağı sağlıyor. Sony, Temmuz ayında PS Plus üyelerine vereceği oyunları duyurdu. Peki PlayStation Plus bu ay hangi ücretsiz oyunları verecek? Temmuz 2023 oyunları ne zaman belli olacak?

PS Plus Temmuz 2023 oyunları duyuruldu (PlayStation Plus bu ay hangi ücretsiz oyunları verecek?) - 1

PlayStation oyuncuları, Plus aboneliği ile her ay ücretsiz verilen oyunların hangileri olacağını merak ediyordu.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

PS Plus Temmuz 2023 oyunları duyuruldu (PlayStation Plus bu ay hangi ücretsiz oyunları verecek?) - 2

ENDLİNG: EXTİNCTİON İS FOREVER (PS5, PS4)

Dealabs'a göre PS Plus Temmuz 2023 oyunları:

PS Plus Temmuz 2023 oyunları duyuruldu (PlayStation Plus bu ay hangi ücretsiz oyunları verecek?) - 3

ALAN WAKE REMASTERED (PS5, PS4)

PS Plus Temmuz 2023 oyunları duyuruldu (PlayStation Plus bu ay hangi ücretsiz oyunları verecek?) - 4

CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR (PS5, PS4)

PS Plus Temmuz 2023 oyunları duyuruldu (PlayStation Plus bu ay hangi ücretsiz oyunları verecek?) - 5

PlayStation Plus üyeleri, bu oyunları Ağustos ayının başlarına kadar ücretsiz kütüphanelerine ekleyebilecek.

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