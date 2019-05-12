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PUBG'de yeni dönem! PUBG LITE Türkiye'de kullanıma girdi

PUBG Corp’un yeni, rekabetçi, hayatta kalma oyunu PUBG LITE Türkiye'de! İşte oyunun sistem gereksinimleri...

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    PUBG Corporation, PUBG LITE beta test sürecinin Türkiye’yi de kapsayacak şekilde genişleyeceğini duyurmuş, 9 Mayıs itibarıyla PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS’un ücretsiz sürümü PUBG LITE, Türkiye’deki oyuncular için ücretsiz ön kayıda açılmıştı.

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    PUBG Lite için Türkiye'deki kullanıcıların bekleyişi sona erdi. PUBG Lite23 Mayıs itibarilyle oyunseverlerle buluştu.

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    Türkiye’de milyonlarca oyuncuya sahip olan Battle Royale türündeki oyunda, bir adaya paraşütle atlayan 100 oyuncu, buldukları eşya, silah ve mühimmatı kullanarak hayatta kalmaya çalışıyor. 

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    Son hayatta kalanın kazandığı PUBG LITE, her modern PC ve dizüstü bilgisayarda oynanabilecek.
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    MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMİ

    MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMİ

    Oyunun sistem gereksinimleri aşağıdaki şekilde olacak: 

  • 6

    İŞLETİM SİSTEMİ
    Windows 7/8/10 64 bit
    Windows 7/8/10 64 bit
  • 7

    İŞLEMCİ
    Intel Core i3 2,4 GHz
    Intel Core i5 2,8 GHz
  • 8

    BELLEK
    4 GB
    8 GB
  • 9

    GRAFİK İŞLEMCİ
    Intel HD Graphics 4000
    NVIDIA GeForce GTX 6600
    veya
    AMD Radeon HD 7870
  • 10

    DEPOLAMA ALANI
    4 GB
  • 11

    DİRECTX SÜRÜMÜ
    DirectX 11
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