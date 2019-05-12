PUBG'de yeni dönem! PUBG LITE Türkiye'de kullanıma girdi
PUBG Corp’un yeni, rekabetçi, hayatta kalma oyunu PUBG LITE Türkiye'de! İşte oyunun sistem gereksinimleri...
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PUBG Corporation, PUBG LITE beta test sürecinin Türkiye’yi de kapsayacak şekilde genişleyeceğini duyurmuş, 9 Mayıs itibarıyla PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS’un ücretsiz sürümü PUBG LITE, Türkiye’deki oyuncular için ücretsiz ön kayıda açılmıştı.
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PUBG Lite için Türkiye'deki kullanıcıların bekleyişi sona erdi. PUBG Lite23 Mayıs itibarilyle oyunseverlerle buluştu.
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Türkiye’de milyonlarca oyuncuya sahip olan Battle Royale türündeki oyunda, bir adaya paraşütle atlayan 100 oyuncu, buldukları eşya, silah ve mühimmatı kullanarak hayatta kalmaya çalışıyor.
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4Son hayatta kalanın kazandığı PUBG LITE, her modern PC ve dizüstü bilgisayarda oynanabilecek.
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MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMİ
Oyunun sistem gereksinimleri aşağıdaki şekilde olacak:
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6İŞLETİM SİSTEMİ
Windows 7/8/10 64 bit
Windows 7/8/10 64 bit
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7İŞLEMCİ
Intel Core i3 2,4 GHz
Intel Core i5 2,8 GHz
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8BELLEK
4 GB
8 GB
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9GRAFİK İŞLEMCİ
Intel HD Graphics 4000
NVIDIA GeForce GTX 6600
veya
AMD Radeon HD 7870
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10DEPOLAMA ALANI
4 GB
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11DİRECTX SÜRÜMÜ
DirectX 11