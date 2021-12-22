realme, Türkiye'de üretilen C21Y'yi satışa çıkarıyor: Satış tarihi ve tahmini fiyatı

Haberler - ntv.com.tr 22.12.2021 - 11:16
Türkiye'de telefon üretimi yapan markalardan Çinli realme firması bir modelini daha piyasaya sunuyor. Şirket üretimi Türkiye'de yapılan C21Y telefonunun satışa çıkacağını duyurdu.
ntv.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre telefon 24 Aralık 2021'den itibaren raflardaki yerini alacak.
Fiyatı henüz tam belli olmasa da realme Türkiye'nin C21Y'ye 3000 - 3500 Türk Lirası aralığında bir fiyat etiketi koyması bekleniyor. Bir teknoloji satış mağazası C21Y'nin 4GB RAM 64GB hafızaya sahip versiyonunu 3 bin 199 liradan satmaya başladı.
C21Y'NİN BOYUTLARI
Android 11'le gelen telefonun boyu 164.5 mm, eni 76 mm ve kalınğı ise 9.1 mm. 5000 mAh bataryaya sahip telefonun ağırlığı 200 gram. 4GB RAM ve 64 GB dahili hafızaya sahip telefon 256 GB'ye kadar hafıza kartını destekliyor.
OCTA-CORE 12NM İŞLEMCİ
realme C21Y'de 1.8GHz'e ulaşan bir octa-core 12nm'lik Unisoc T610 işlemci bulunuyor. CPU ise, iki 1.8GHz A75 ve altı enerji tasarruflu 1.8GHz A55'ten oluyorr. Şirketin iddiasına göre işlemci performans anlamında Snapdragon 662'ye benzer sonuçlar vermekte. C21Y'nin Antutu benchmark'taki skoru ise 198,521.
KAMERA ÖZELLİKLERİ
realme C21Y'nin arkasında üçlü bir kamera modülü bulunuyor. Giriş segmentindeki bu cihazda 13 MP birincil kamera bulunuyor. F2.2 diyafram açıklığına sahip arka kamera 30fps'de 1080P kayıt yapabilir. Arkadaki makro özelliğe sahip ikinci kamera ve derinlik özelliğine sahip üçüncü kamera ise 2MP çözünürlüğünde. Telefonda ayrıca 5 MP'lik bir ön (selfie) kamerası bulunuyor.
C21Y EKRAN ÖZELLİKLERİ
realme C21Y, 6.5"lik bir HD+ çentikli IPS LCD tam ekrana sahip. Telefonun ekran gövde oranı yüzde 81.12.ekran incelik oranı ise 20:9. Çerçevesiz tasarıma sahip telefon 16 milyon rengi ve çoklu dokunmayı destekliyor. Telefonda ayrıca parmak izi ve yüz tanıma özelliği de bulunuyor.