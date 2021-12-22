realme, Türkiye'de üretilen C21Y'yi satışa çıkarıyor: Satış tarihi ve tahmini fiyatı

C21Y EKRAN ÖZELLİKLERİ



realme C21Y, 6.5"lik bir HD+ çentikli IPS LCD tam ekrana sahip. Telefonun ekran gövde oranı yüzde 81.12.ekran incelik oranı ise 20:9. Çerçevesiz tasarıma sahip telefon 16 milyon rengi ve çoklu dokunmayı destekliyor. Telefonda ayrıca parmak izi ve yüz tanıma özelliği de bulunuyor.