Robot Sophia ve Oğuzhan Uğur arasındaki diyaloglar sosyal medyaya damga vurdu (Robot Sophia ne zaman, hangi ülkede, kim tarafından yapıldı?)
İnsansı robot Sophia, Oğuzhan Uğur’un moderatör olduğu programa katıldı. İkili arasındaki diyaloglar sosyal medyaya da damga vurdu. Özellikle güç ve zeka sorularına verdiği yanıtlarla şaşkınlık yaratan Sophia, çok konuşulan konular arasına girdi. Görüntüler ardından Robot Sophia'nın üretimiyle ilgili bilgiler merak edildi. Peki, Robot Sophia ne zaman, hangi ülkede, kim tarafından yapıldı?
Dünyada şimdiye kadar üretilmiş insan formuna en yakın robot olan Sophia, Oğuzhan Uğur'un programında kendisine sorulan soruları yanıtladı. Programın tanıtımında yer alan Oğuzhan Uğur ile Sophia arasındaki diyaloglar çok konuşuldu.