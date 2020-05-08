"Ruslar S-400'e ulaşamayacak" (İşte S-400'ün özellikleri)

Corona virüs sebebiyle aktive edilmesi ertelenen S-400 hava ve füze savunma sisteminde kurulum sürecinin devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den, sürece ilişkin açıklama geldi.

Savunma dergilerinin ortak yayınında soruları yanıtlayan Demir, "S-400'de kurulum süreci devam ediyor ve belirli sistemler devreye alındı.



Tedarik anlaşmasına eğitim, bakım, idame ve teknik destek gibi kalemler dâhil olsa da Rus personel S-400 bataryalarına istediği gibi

ulaşamayacak. Bu konu kırmızı çizgimiz. Sistemlere dokunan, iş yapan taraflar Türk firmaları ve Türk Hava Kuvvetleri olacak” dedi.