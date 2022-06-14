Samanyolu'ndaki başıboş kara delik doğrulandı

2011 yılında Hubble'ın tespit ettiği veriler de bunu gösteriyordu. Dünya'dan yaklaşık 5 bin 153 ışık yılı uzaklıktaki OB110462'yi tespit eden bilim insanları nesneyi yakından incelemek istedi. 2017 yılına kadar 8 farklı inceleme yapıldı.

Söz konusu nesnenin Güneş'ten 1.6 ya da 4.4 kat daha ağır olduğu tespit edildi. Berkeley'deki nötron yıldızı tezinin temel dayanağı da bu veri. Eğer bu cismin kara delik olduğu matematiksel olarak kanıtlanırsa hakkında çok az şey bildiğimiz bu cisimlere dair yeni bir şey öğrenmiş olacağız.