Samsung yapay zekalı telefonu Galaxy S24 modelini tanıttı (Samsung Galaxy S24'ün özellikleri neler, Türkiye fiyatı ne kadar olacak?)
Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S24 serisini dün akşam düzenlediği lansman ile kullanıcılarla buluşturdu. Teknoloji devi, Google ile iş birliği yaparak Gemini isimli yapay zekasını telefona entegre etti ve Galaxy AI ile birlikte donanımına yapay zekayı entegre eden ilk cihaz üreticilerden biri oldu. Peki Samsung Galaxy S24'ün özellikleri neler, Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...
Samsung, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen etkinlikte yeni amiral gemisi yapay zeka destekli S24 serisini tanıttı. Şirket, yapay zeka teknolojisini akıllı telefon serisinde yazılımına dahil eden ilk cihaz üreticilerinden biri oldu.
Her Samsung Galaxy S24 modelinde bulunan Galaxy AI, dil algılama ve çeviri, görüntü oluşturma ve kodlama dahil olmak üzere bir dizi üretken yetenek getiriyor.