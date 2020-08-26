Sanal gerçeklik teknolojisi mezuniyet törenine taşındı

ntv.com.tr 26.08.2020 - 13:45
Dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde, mezuniyet törenleri öğrencilerin başarısını aile ve arkadaşlarıyla kutlamsına olanak sağlayan önemli etkinliklerin bir kısmını oluşturuyordu, ancak corona virüs salgını öğrencileri bunu geleneksel şekilde yapma şansını yok etti. Hindistan’daki bir üniversite sanal gerçeklik teknolojisini bir mezuniyet törenine taşıyarak öğrencilerini bu histen mahrum bırakmadı.
Hindistan Teknoloji Enstitüsü (HTE) Bombay'da 2 binden fazla öğrencinin avatarları, geçtiğimiz Pazar günü düzenlenen mezuniyet töreninde HTE rektörü Subhasis Chaudhuri'nin avatarının elinden diplomalarını aldı.
Hindistan hükümetinin Basın Enformasyon Bürosu (PIB) tarafından yapılan açıklamaya göre, corona virüs tedbirlerini uygulamak üzere tasarlanan benzersiz kutlama, iki yerel TV kanalının yanı sıra YouTube ve Facebook’tan da canlı yayınlandı.
Açıklamada, "Enstitü, öğrencilerin ve akademiyenlerin sağlıklarını riske atmamak ve aynı zamanda onları Hindistan'ın önde gelen mühendislik okulundan mezun olmanın gururundan ve başarı duygusundan mahrum etmemek için böyle bir sanal gerçeklik kutlaması yapmanın en iyisi olacağını düşündü” denildi.