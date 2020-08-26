Sanal gerçeklik teknolojisi mezuniyet törenine taşındı

MEZUNİYET SANAL ORTAMA TAŞINDI

Dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde, mezuniyet törenleri öğrencilerin başarısını aile ve arkadaşlarıyla kutlamsına olanak sağlayan önemli etkinliklerin bir kısmını oluşturuyordu, ancak corona virüs salgını öğrencileri bunu geleneksel şekilde yapma şansını yok etti. Hindistan’daki bir üniversite sanal gerçeklik teknolojisini bir mezuniyet törenine taşıyarak öğrencilerini bu histen mahrum bırakmadı.