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Satürn'ün uydusu Titan'da kum fırtınaları görüntülendi

Anadolu Ajansı

Satürn'ün uydusu Titan’daki kum fırtınaları ilk kez gözlemlendi.

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    Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamada, Satürn'ün keşif uydusu Cassini'den gelen görüntülerde Titan'da kum fırtınalarının olduğu tespit edildi.

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    Titan, Dünya ve Mars’tan sonra kum fırtınaları gözlemlenen üçüncü Güneş Sistemi cismi oldu.

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    Gök bilimciler, böyle kuvvetli kum fırtınalarının, Titan'ın aktif bir uydu olduğunu ve sürekli değiştiğini gösterdiğini belirtti.

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    Keşfin ayrıntıları "Nature Geoscience" dergisinde yayımlandı.

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