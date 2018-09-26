Satürn'ün uydusu Titan'da kum fırtınaları görüntülendi
Anadolu Ajansı
Satürn'ün uydusu Titan’daki kum fırtınaları ilk kez gözlemlendi.
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Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamada, Satürn'ün keşif uydusu Cassini'den gelen görüntülerde Titan'da kum fırtınalarının olduğu tespit edildi.
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Titan, Dünya ve Mars’tan sonra kum fırtınaları gözlemlenen üçüncü Güneş Sistemi cismi oldu.
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Gök bilimciler, böyle kuvvetli kum fırtınalarının, Titan'ın aktif bir uydu olduğunu ve sürekli değiştiğini gösterdiğini belirtti.
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Keşfin ayrıntıları "Nature Geoscience" dergisinde yayımlandı.
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