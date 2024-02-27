Sesiniz sizin hakkınızda ne söylüyor? Dışa mı dönüksün, çekici misin, zeki misin?

Oyuncu Cameron Diaz, şarkıcı Christina Aguilera veya komedyen Steve Carell gibi yüksek perdeli sesler daha tiz veya daha hafiftir.



Aktör Morgan Freeman ya da şarkıcı Tina Tuner gibi alçak perdeli sesler ise genellikle zengin ya da derin olarak tanımlanır ve karşı cinste çekici bir özellik olarak görülür.

Yakın zamanda yapılan araştırmaya göre, alçak perdeden konuşan kişilerin uzun süreli ilişkiler için daha çekici olduğu izlenimi yarattıkları görülmüştür.



Çalışma yazarlarına göre, bunun nedeni alçak perdeden konuşan insanların sesleri kişiyi "büyük ve göz korkutucu" gösteriyor.