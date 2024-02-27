Sesiniz sizin hakkınızda ne söylüyor? Dışa mı dönüksün, çekici misin, zeki misin?
Düşük sesten, yüksek sese, tiz sesten pes seslere konuşmanız ve ses tonunuz sizin hakkınızda çok şey açığa çıkartıyor. Psikolojik araştırmalara göre, sesimiz ve nasıl konuştuğumuz kişiliğimiz hakkında bazı önemli bilgiler verebilir.
Morgan Freeman'ın gibi alçak perdeden bir ses dışa dönüklüğün ve hatta cinsel çekiciliğin bir işareti iken, yüksek ses gücün bir yansıması olabilir.
İşte bilime göre sesiniz sizin hakkınızda neleri açığa çıkartıyor.