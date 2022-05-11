Şili'de 130 milyon yıllık hamile deniz ejderhası fosili bulundu

İHTİYOZORLAR HAKKINDA

Öte yandan, ihtiyozorlar, Sürüngenler Çağı olarak da bilinen ve dinozorların bir meteor çarpmasıyla yok olduğu 250 milyon ila 66 milyon yıl arasında süren Mezozoik Çağ boyunca gezegenin her yerinde okyanuslarda yaşayan deniz sürüngenleriydi.