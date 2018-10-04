Sır gibi saklanan Call of Duty Mobile sızdı
ntv.com.tr
PUBG Mobile'ın en büyük rakibi olması beklenen Call of Duty Mobile'ın görüntüleri internete sızdırıldı.
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Oyun severler Call of Duty MObile için nefeslerini tuttu. Oyun için geri sayım başladı.
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Bugün yaşanılan gelişme ile birlikte Call of Duty Mobile görselleri sızdırıldı.
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Yapılan sızıntı ile birlikte Call of Duty Mobile oyununa ait olan oyun içi görseller gün yüzüne çıkmış oldu.
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Oyunun çıkış tarihi için henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
Ancak şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, oyun ile 2019'un ilk aylarında karşılaşacağız.
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