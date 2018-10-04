NTV

Sır gibi saklanan Call of Duty Mobile sızdı

ntv.com.tr

PUBG Mobile'ın en büyük rakibi olması beklenen Call of Duty Mobile'ın görüntüleri internete sızdırıldı.

  • 1

    Oyun severler Call of Duty MObile için nefeslerini tuttu. Oyun için geri sayım başladı. 

  • 2

    Bugün yaşanılan gelişme ile birlikte Call of Duty Mobile görselleri sızdırıldı. 

  • 3

    Yapılan sızıntı ile birlikte Call of Duty Mobile oyununa ait olan oyun içi görseller gün yüzüne çıkmış oldu. 

  • 4

    Oyunun çıkış tarihi için henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

    Ancak şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, oyun ile 2019'un ilk aylarında karşılaşacağız.

  • 5

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin