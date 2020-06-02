Sony PlayStation 5’in lansmanını erteledi! işte nedeni

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony merakla beklenen PlayStation 5’in (PS5) lansmanı ertelediğini duyurdu.

ntv.com.tr

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony, oyun severleri yakından ilgilendiren bir açıklamada bulundu. Şirket PlayStation 5'in tanıtılacağı tarihi ertelediğini duyurdu.

Sony, "Şu anda kutlama zamanı değil" diyerek PlayStation 5 tanıtım etkinliğini ertelediğini duyurdu. ABD'de yaşanan olaylar, ertelemenin nedeni olarak gösterildi.

Sony, yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Şu an, bir kutlama için uygun bir zaman değil; şu anda geride durup duyulması daha önemli olan seslerin işitilmesine izin vermek gerekiyor"

PS5'İN ÖZELLİKLERİ NELER?

RuthenicCookie, yeni oyun konsolunun  Ryzen 8 Core işlemcisiyle geleceğini belirtiyor. Konsolun özellikleri arasında ise elbette en merak edilen kısım TFLOPS değeri. PS5 yine analistlerin çıkarımlarına göre 10 TFLOPS‘tan daha yüksek bir değere sahip olacak. 

Xbox Scorpio‘nun 6 TFLOPS, PS4 Pro‘nun 4.2 TFLOPS olduğu düşünülünce bu gerçekten de çok ciddi bir fark. 

SONY YANLIŞLIKLA PS4'TE EN ÇOK OYNANAN OYUNLARI AÇIKLADI

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin bugün yayınladığı 'My PS4 Life' isimli uygulaması,  PlayStation 4 için piyasaya çıkan oyunlardan gelmiş geçmiş en fazla oynananları ortaya çıkardı.
No Man's Sky - 3.95 milyon

Resident Evil 7 - 5.97 milyon 

Red Dead Redemption 2 - 6.1 milyon 

Overwatch - 10.2 milyon 

The Last of Us: Remastered - 15.9 milyon 

Minecraft - 25.6 milyon 

Battlefield 4 - 13.9 milyon 

Call of Duty: Ghosts - 12.6 milyon 

Call of Duty: Black Ops 4 - 9.23 milyon 

Call of Duty: World War 2 - 24.6 milyon 

FIFA 19 - 32.5 milyon 

Grand Theft Auto 5 - 51.7 milyon 

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