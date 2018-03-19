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Sony, PS 3 sahiplerine ödeme yapacak

ntv.com.tr

Sony PlayStation 3 kullanıcılarına 65 dolarlık ödeme yapacağını açıkladı.

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    Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin popüler oyun konsolu PlayStation 3'ü satın alanlardansanız Sony'den sizi sevindirecek bir haber geldi. 

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    Sony, PlayStation 3 kullanıcılarına 65 dolarlık ödeme yapacağını açıkladı. 

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    Sony, 2006 yılın tanıttığı ilk nesil PlayStation 3 modeli için yaptığı tanıtımda, bu modelin aynı zamanda bir bilgisayar olduğunu ve Linux yüklenebileceğini belirtmişti. 

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    Ancak saha sonra şirket, güvenlik problemleri yarattığı gerekçesiyle yaptığı yazılım güncellemeyle birlikte bu özelliği kapatmıştı. 

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    Bu yüzden dava edilen Sony, haksız bulundu ve kullanıcılarına 65 dolar ödeme yapması kararına varıldı. 

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    Söz konusu karar kapsamında 1 Kasım 2006 ile 1 Nisan 2010 arasında ABD’den satın alınmış Playstation 3‘ler için geri ödeme seçeneği mevcut. 

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    Ancak ülkemizde satın alınan modeller için şirketin ödeme yapmasını zorunlu kılacak bir karar bulunmuyor.
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