SpaceX, dünyanın en güçlü roketinin fotoğraflarını paylaştı: Fırlatılmaya hazır

Yıllarca süren bekleyişin ardından, Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından inşa edilen 120 metrelik devasa fırlatma aracı Starship, sonunda ilk yörünge uçuşunu gerçekleştirecek. SpaceX, bu kapsamda şirketin Teksas’taki tesininde fırlatılmaya hazır bekleyen Sharship’İn havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.
Milyarder iş insanı Elon Musk, Starship'in yörüngeye ilk çıkışının muhtemelen gelecek iki ay içinde gerçekleşeceğini açıkladı. Musk, Starship’İn yörüngeye fırlatılmasının Ay'a ve Mars'a insan ve kargo taşımacılığında bir kilometre taşı olacağını söyledi.
Bununla birlikte; Musk’ın uzay şirketi SpaceX, Starship (yolcu taşıma bölümü) ve Super Heavy roket güçlendiricisinden oluşan iki aşamalı bir uzay aracını kullanarak insanları uzaya taşımayı planlıyor. Starship ve Super Heavy birlikte 120 metre boyunda ve 5 milyon kg ağırlığa sahip olacak. Ayrıca, Starship’in, onu dünyanın en güçlü roketlerinden biri yapan 70 Meganewton itme gücü üretebileceği belirtiyor.
SpaceX daha önce, 'BFR' olarak bilinen 216 milyon dolarlık Starship'in prototiplerini havaya fırlatıp indirerek test etmişti.Bu fırlatmalar, bazıları kaotik bir alev topunda patlayarak ve diğerleri zarar görmeden geri dönerek çeşitli derecelerde başarı elde etti.
Ancak, Starship’in tam ölçekli bir yörünge test uçuşu henüz yapılmadı. Musk, muhtemelen Şubat veya Mart aylarında bir fırlatma girişiminin olabileceğini sosyal medya hesabından duyurdu.
51 yaşındaki girişimci 8 Ocak'ta Twitter'da yaptığı paylaşımda, “'Şubat sonunda gerçek bir şansımız var. Mart’ta ise büyük olasılıkla fırlatmayı gerçekleştireceğiz” dedi.
Daha yakın bir zamanda ise Musk, Twitter hesabında "Starship, fırlatma girişimi yakında" başlığıyla Starship'in bir fotoğrafını yayınladı.