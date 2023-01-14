SpaceX, dünyanın en güçlü roketinin fotoğraflarını paylaştı: Fırlatılmaya hazır

Bununla birlikte; Musk’ın uzay şirketi SpaceX, Starship (yolcu taşıma bölümü) ve Super Heavy roket güçlendiricisinden oluşan iki aşamalı bir uzay aracını kullanarak insanları uzaya taşımayı planlıyor. Starship ve Super Heavy birlikte 120 metre boyunda ve 5 milyon kg ağırlığa sahip olacak. Ayrıca, Starship’in, onu dünyanın en güçlü roketlerinden biri yapan 70 Meganewton itme gücü üretebileceği belirtiyor.