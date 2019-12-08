SpaceX'in "süper fare"li kargosu Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

Yaklaşık 3 tonluk kargoda, uzay ortamında yapılacak kas deneyleri için normal farelerin iki katı kasa sahip "süper fareler", astronotların duygularına duyarlı Cimon adı verilen yapay zekaya sahip robot ile bira mayalamak üzere arpa taneleriyle birlikte zirai araştırmalarda kullanılmak üzere 120 bin haşere öldürücü yuvarlak solucan da bulunuyor.