Spider-Man 2 ve daha fazlası: PlayStation State of Play'de yapılan duyurular

MARVEL'S SPIDER-MAN 2

Marvel's Spider-Man 2 daha da büyük bir haritayla gelecek. Devam oyununun arkasındaki geliştiriciler - Insomniac Games - Marvel's New York'un boyutunu "neredeyse iki katına çıkardıklarını" duyurdu.



Genişletilmiş harita ile Doğu Nehri'ni geçip Queens ve Brooklyn'de yolunuzu ağla örerken yol boyunca hikaye görevlerini, yan görevleri ve şehir etkinliklerini tamamlayabileceksiniz. Ayrıca şehri daha hızlı geçmenize yardımcı olan yeni "Ağ Kanatları" da var.

Oyun 20 Ekim 2023 tarihinde çıkış yapacak.