Spider-Man 2 ve daha fazlası: PlayStation State of Play'de yapılan duyurular
PlayStation, dün akşam düzenlediği State of Play lansmanında bazı oyunların çıkış tarihlerini ve oynanış videolarını yayınladı. Etkinliği kaçıranlar için State of Play etkinliğinden öne çıkanlar...
PLAYSTATION STATE OF PLAY
PlayStation, dün akşam düzenlediği State of Play etkinliğinde bazı oyunların çıkış tarihini ve oynanış görüntülerini paylaştı.
Etkinliği kaçıran oyunseverler için işte PlayStation'ın State of Play lansmanından öne çıkanlar....