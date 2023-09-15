Spider-Man 2 ve daha fazlası: PlayStation State of Play'de yapılan duyurular

PlayStation, dün akşam düzenlediği State of Play lansmanında bazı oyunların çıkış tarihlerini ve oynanış videolarını yayınladı. Etkinliği kaçıranlar için State of Play etkinliğinden öne çıkanlar...

Spider-Man 2 ve daha fazlası: PlayStation State of Play'de yapılan duyurular - 1

PLAYSTATION STATE OF PLAY

PlayStation, dün akşam düzenlediği State of Play etkinliğinde bazı oyunların çıkış tarihini ve oynanış görüntülerini paylaştı.

Etkinliği kaçıran oyunseverler için işte PlayStation'ın State of Play lansmanından öne çıkanlar....

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Spider-Man 2 ve daha fazlası: PlayStation State of Play'de yapılan duyurular - 2

BABY STEPS

Getting Over It With Bennett Foddy'nin yaratıcılarının oyunu Baby Steps, 2024 yazında PC ve PlayStation için çıkış yapacak.

Spider-Man 2 ve daha fazlası: PlayStation State of Play'de yapılan duyurular - 3

HELLDIVERS II

Sony'nin yeni takım tabanlı nişancı oyunu Helldivers 2'nin State of Play etkinliği sırasında çıkış tarihi ve oynanış fragmanı yayınlandı.


Oyun, 8 Şubat 2024'te oyunseverler ile buluşurken, PS5 ve PC'ye çıkış yapacak.

Spider-Man 2 ve daha fazlası: PlayStation State of Play'de yapılan duyurular - 4

ROBLOX, PLAYSTATION'A GELİYOR

Roblox 10 Ekim'de PlayStation'a geliyor. Sony bu tarihi State of Play şovu sırasında duyurdu. PlayStation versiyonu geçtiğimiz haftalarda Roblox'un geliştirici konferansında duyurulmuştu.

Spider-Man 2 ve daha fazlası: PlayStation State of Play'de yapılan duyurular - 5

RESIDENT EVIL 4: SEPARATE WAYS DLC

Capcom'un yeniden yapımı Resident Evil 4, Ada Wong'un başrolde olduğu Separate Ways DLC'sine 21 Eylül'de kavuşuyor.

Genişleme paketi, RE4'ün hikayesinin bazı bölümlerini hayranların en sevdiği karakter Ada Wong olarak oynamanıza ve orijinal oyunun gerilim dolu dehşetini yardımcı karakterin bakış açısından görmenize olanak tanıyor.

Separate Ways ilk olarak orijinal Resident Evil 4 PlayStation 2'ye çıktığında yayınlanmış ve daha sonraki HD yeniden sürümlerde de yer almıştı.

Spider-Man 2 ve daha fazlası: PlayStation State of Play'de yapılan duyurular - 6

FİNAL FANTASY VII REBIRTH

Final Fantasy VII Rebirth'ün yeni bir fragmanı yayınlandı.

Öte yandan oyunun Şubat 2024'te çıkış yapacağı duyuruldu.

Spider-Man 2 ve daha fazlası: PlayStation State of Play'de yapılan duyurular - 7

AVATAR: FRONTİERS OF PANDORA

Avatar: Frontiers of Pandora'nın yepyeni hikaye fragmanı Sony'nin State of Play etkinliğinde yayınlandı.

Frontiers'da insanlar tarafından kaçırılan ve Pandora'da çocuk asker olarak yetiştirilen bir Na'vi olarak oynuyorsunuz.

Jake Sully ve mavi kedi grubu insanları gezegenden kovduktan sonra, eski askerler Na'vi miraslarını yeniden keşfetmek zorunda kalırlar.

Avatar: Frontiers of Pandora, 7 Aralık'ta PlayStation 5'e çıkış yapacak.

Spider-Man 2 ve daha fazlası: PlayStation State of Play'de yapılan duyurular - 8

MARVEL'S SPIDER-MAN 2

Marvel's Spider-Man 2 daha da büyük bir haritayla gelecek. Devam oyununun arkasındaki geliştiriciler - Insomniac Games - Marvel's New York'un boyutunu "neredeyse iki katına çıkardıklarını" duyurdu.

Genişletilmiş harita ile Doğu Nehri'ni geçip Queens ve Brooklyn'de yolunuzu ağla örerken yol boyunca hikaye görevlerini, yan görevleri ve şehir etkinliklerini tamamlayabileceksiniz. Ayrıca şehri daha hızlı geçmenize yardımcı olan yeni "Ağ Kanatları" da var.

Oyun 20 Ekim 2023 tarihinde çıkış yapacak.

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