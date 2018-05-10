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Steam indirimi başladı (İşte Steam'de indirime giren oyunlar)

ntv.com.tr

Dünyanın en büyük online oyun platformu olarak kabul gören Steam'in merakla beklenen indirimleri başladı. İşte Steam'de indirime giren oyunlar...

  • 1

    STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Steam Yaz İndirimi ne zaman, Steam Summer Sale, indirime giren oyunlar

    Steam'in 2018 yaz indirimleri ne zaman başlayacak? sorusu sonunda yanıt buldu. Merakla beklenen indirim sonunda start aldı. Steam indirimi kapsamında indirime giren oyunlardan öne çıkanları sizler için derledik.

  • 2

    Steam Yaz İndirimi ne zaman, Steam Summer Sale, indirime giren oyunlar
    Playerunknown's Battlegrounds'ın (PUBG) fiyatı %33 indirim ile 46,23 TL'ye düştü
  • 3

    Steam Yaz İndirimi ne zaman, Steam Summer Sale, indirime giren oyunlar
    Football Manager 2018 %66 indirim ile 40,46 TL'ye düştü
  • 4

    Steam Yaz İndirimi ne zaman, Steam Summer Sale, indirime giren oyunlar
    ARK: Survival Evolved %67 indirim ile 29,37 TL'ye düştü
  • 5

    Steam Yaz İndirimi ne zaman, Steam Summer Sale, indirime giren oyunlar
    Dying Light: The Following %66 indirim ile 13,26 TL'ye düştü
  • 6

    Steam Yaz İndirimi ne zaman, Steam Summer Sale, indirime giren oyunlar
    Railway Empire %30 indirim ile 69,30 TL'ye düştü
  • 7

    Steam Yaz İndirimi ne zaman, Steam Summer Sale, indirime giren oyunlar
    Frostpunk %15 indirim ile 42,50 TL'ye düştü
  • 8

    Steam Yaz İndirimi ne zaman, Steam Summer Sale, indirime giren oyunlar
    Dragon's Dogma: Dark Arisen %67 indirim ile 32,34 TL'ye düştü
  • 9

    Steam Yaz İndirimi ne zaman, Steam Summer Sale, indirime giren oyunlar
    Darkest Dungeon %70 indirim ile 11,70 TL'ye düştü
  • 10

    Steam Yaz İndirimi ne zaman, Steam Summer Sale, indirime giren oyunlar
    Ni no Kuni II: Revenant Kingdom %40 indirim ile 107,40 TL'ye düştü
  • 11

    Steam Yaz İndirimi ne zaman, Steam Summer Sale, indirime giren oyunlar
    Steam'in 2017 Yaz indirimi, 22 Haziran - 5 Temmuz arasında yapılmış, yani 13 gün sürmüştü. Platofmun yine benzer bir satış politikası izlemesi halinde 2018 Steam yaz İndirimi 4 Temmuz'a kadar sürecek.
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