Steam oyun fiyatlarına zam! Fiyatlar 90 kat yükseldi

Steam tarafından yapılan zam nedeniyle oyun fiyatlarında yaşanan artış dikkat çekti. En çok zamlanan oyunlar listesini paylaşan Steam, fiyatında artış yaşanan oyunları yayınladı.
Zam oranı:
+8603%
Eski fiyatı :
₺32,00
Yeni fiyatı:
₺2785,00
Zam oranı:
+767%
Eski fiyatı :
₺10,50
Yeni fiyatı:
₺90,99
Zam oranı:
+400%
Eski fiyatı :
₺2,04
Yeni fiyatı:
₺10,20
Zam oranı:
+391%
Eski fiyatı :
₺57,00
Yeni fiyatı:
₺280,00
Zam oranı:
+195%
Eski fiyatı :
₺2,10
Yeni fiyatı:
₺6,20
Zam oranı:
+151%
Eski fiyatı :
₺78,00
Yeni fiyatı:
₺196,00
Zam oranı:
+133%
Eski fiyatı :
₺30,00
Yeni fiyatı:
₺69,99
Zam oranı:
+119%
Eski fiyatı :
₺10,50
Yeni fiyatı:
₺23,00
Zam oranı:
+100%
Eski fiyatı :
₺2,10
Yeni fiyatı:
₺4,20
Zam oranı:
+100%
Eski fiyatı :
₺2,10
Yeni fiyatı:
₺4,20