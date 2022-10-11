Steam oyun fiyatlarına zam! Fiyatlar 90 kat yükseldi

Steam oyun platformu, ülkemizde artan dolar kuru nedeniyle oyun fiyatlarını güncelledi. Steam tarafından en çok zam yapılan oyunlar listesinin paylaşılmasıyla birlikte daha önceden 32 lira olan oyunun fiyatı 2 bin 785 liraya yükseldiği görüldü. İşte en çok zam yapılan oyunlar listesi.

Steam oyun fiyatlarına zam! Fiyatlar 90 kat yükseldi - 1

İŞTE STEAM'DA EN ÇOK ZAMLANAN 10 OYUN

Steam tarafından yapılan zam nedeniyle oyun fiyatlarında yaşanan artış dikkat çekti. En çok zamlanan oyunlar listesini paylaşan Steam, fiyatında artış yaşanan oyunları yayınladı.

Steam oyun fiyatlarına zam! Fiyatlar 90 kat yükseldi - 2

MARRİED BOOK

Zam oranı:

+8603%

Eski fiyatı :

₺32,00

Yeni fiyatı:

₺2785,00

Steam oyun fiyatlarına zam! Fiyatlar 90 kat yükseldi - 3

BLACK WİTCHCRAFT

Zam oranı:

+767%

Eski fiyatı :

₺10,50

Yeni fiyatı:

₺90,99

Steam oyun fiyatlarına zam! Fiyatlar 90 kat yükseldi - 4

SWORD OF DESTİNY

Zam oranı:

+400%

Eski fiyatı :

₺2,04

Yeni fiyatı:

₺10,20

Steam oyun fiyatlarına zam! Fiyatlar 90 kat yükseldi - 5

CHAOS;CHILD

Zam oranı:

+391%

Eski fiyatı :

₺57,00

Yeni fiyatı:

₺280,00

Steam oyun fiyatlarına zam! Fiyatlar 90 kat yükseldi - 6

BOMB HUNTER MT

Zam oranı:

+195%

Eski fiyatı :

₺2,10

Yeni fiyatı:

₺6,20

Steam oyun fiyatlarına zam! Fiyatlar 90 kat yükseldi - 7

GUNFİRE REBORN

Zam oranı:

+151%

Eski fiyatı :

₺78,00

Yeni fiyatı:

₺196,00

Steam oyun fiyatlarına zam! Fiyatlar 90 kat yükseldi - 8

VİSTORS OF SPİRİT REALM

Zam oranı:

+133%

Eski fiyatı :

₺30,00

Yeni fiyatı:

₺69,99

Steam oyun fiyatlarına zam! Fiyatlar 90 kat yükseldi - 9

THE INCOMPLETE LUNAR

Zam oranı:

+119%

Eski fiyatı :

₺10,50

Yeni fiyatı:

₺23,00

Steam oyun fiyatlarına zam! Fiyatlar 90 kat yükseldi - 10

YAKYASHO

Zam oranı:

+100%

Eski fiyatı :

₺2,10

Yeni fiyatı:

₺4,20

Steam oyun fiyatlarına zam! Fiyatlar 90 kat yükseldi - 11

RETRO RUN

Zam oranı:

+100%

Eski fiyatı :

₺2,10

Yeni fiyatı:

₺4,20

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