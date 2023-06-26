Steam'de yaz indirimleriyle fiyatları düşecek oyunlar açıklandı (Steam 2023 yaz indirimleri ne zaman?)

Steam'de yaz indirimleri tarihi ve indirime girecek oyunların isimleri belli oldu. Peki Steam 2023 yaz indirimleri ne zaman? Steam'de hangi oyunlar indirime girdi? İşte detaylar...

Steam'de yaz indirimleriyle fiyatları düşecek oyunlar açıklandı (Steam 2023 yaz indirimleri ne zaman?) - 1

Oyuncular tarafından en çok tercih edilen video oyun platformlarından biri olan Steam, her sene büyük mevsimsel indirimler yaparak oyunların fiyatlarını aşağıya çekiyor. Böylelikle oyunseverler istedikleri oyun eğer indirime girdiyse daha uygun fiyatlı haliyle kütüphanesine ekleyebiliyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Steam'de yaz indirimleriyle fiyatları düşecek oyunlar açıklandı (Steam 2023 yaz indirimleri ne zaman?) - 2

BAŞLANGIÇ TARİHİ BELLİ OLDU

Steam, 2023 yılının yaz ayı için büyük mevsimsel sezon indirimlerinin 29 Haziran TSİ 20.00'da başlayacağını 13 Temmuz saat 20.00'da ise sona ereceğini duyurdu.

Steam'de yaz indirimleriyle fiyatları düşecek oyunlar açıklandı (Steam 2023 yaz indirimleri ne zaman?) - 3

İNDİRİME GİRECEK OYUNLAR

Steam yaz indirimleriyle beraber indirime girecek oyunlar ise şöyle:

  • Sid Meier’s Civilization VI
  • Anno 1800
  • Dead Cells
  • The Mageseeker: A League of Legends Story
  • Pharaoh: A New Era
  • Rust
  • Vertigo 2
  • Terra Nil
  • Sifu
  • Stardew Valley
  • Boundary
  • Smalland: Survive the Wilds
  • Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition
  • Total War: WARHAMMER III
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