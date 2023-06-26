Steam'de yaz indirimleriyle fiyatları düşecek oyunlar açıklandı (Steam 2023 yaz indirimleri ne zaman?)
Steam'de yaz indirimleri tarihi ve indirime girecek oyunların isimleri belli oldu. Peki Steam 2023 yaz indirimleri ne zaman? Steam'de hangi oyunlar indirime girdi? İşte detaylar...
Oyuncular tarafından en çok tercih edilen video oyun platformlarından biri olan Steam, her sene büyük mevsimsel indirimler yaparak oyunların fiyatlarını aşağıya çekiyor. Böylelikle oyunseverler istedikleri oyun eğer indirime girdiyse daha uygun fiyatlı haliyle kütüphanesine ekleyebiliyor.