Steam'den dolarla satış: Oyunların fiyatları tavan yaptı

Steam, yüksek kur oynaklığını gerekçe göstererek Steam Türkiye üzerinden Türk Lirası desteğini çektiğini ve mağaza fiyatlarının MENA-USD yani dolara endeksli olacağını duyurdu. Platform üzerinde bazı oyunların fiyatları 10 kat yükseldi. İşte ayrıntılar...

Steam'den dolarla satış: Oyunların fiyatları tavan yaptı - 1

Steam, Türk Lirasına desteğini resmen sonlandırdı.

21 Kasım itibarıyla dolar cinsinden satış yapmaya başlayan Steam'de oyun fiyatlarında da artış gözlemlendi. 

İşte TL desteğinin sonlanmasının ardından oyunlarda yaşanan fiyat değişimleri;

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Steam'den dolarla satış: Oyunların fiyatları tavan yaptı - 2

HUNT SHOWDOWN

Eski Fiyat: 74,25 TL

Yeni Fiyat: 29.99 DOLAR (860 TL)

Steam'den dolarla satış: Oyunların fiyatları tavan yaptı - 3

AGE OF EMPIRES 4

Eski Fiyat: 399 TL 

Yeni Fiyat: 39,99 DOLAR (1150 TL)

Steam'den dolarla satış: Oyunların fiyatları tavan yaptı - 4

SONS OF THE FOREST

Eski Fiyat: 280 TL

Yeni Fiyat: 14,99 DOLAR (430 TL)

Steam'den dolarla satış: Oyunların fiyatları tavan yaptı - 5

EURO TRUCK SIMULATOR 2

Eski Fiyat: 299 TL

Yeni Fiyat: 10.09 DOLAR (289 TL)

Steam'den dolarla satış: Oyunların fiyatları tavan yaptı - 6

CYBERPUNK 2077

Eski Fiyat: 799 TL

Yeni Fiyat: 44,99 (1291 TL)

Steam'den dolarla satış: Oyunların fiyatları tavan yaptı - 7

TALOS PRINCIPLE 2

Eski Fiyat: 280 TL

Yeni Fiyat: 14,99 DOLAR (430 TL)

Steam'den dolarla satış: Oyunların fiyatları tavan yaptı - 8

STALKER 2

Eski Fiyat: 345

Yeni Fiyat: 29,99 DOLAR (860 TL)

Steam'den dolarla satış: Oyunların fiyatları tavan yaptı - 9

SYSTEM SHOCK

Eski Fiyat: 399 TL

Yeni Fiyat: 32 DOLAR (918 TL)

Steam'den dolarla satış: Oyunların fiyatları tavan yaptı - 10

CITIES SKYLINES 2

Eski Fiyat: 649 TL

Yeni Fiyat: 29,99 DOLAR (860 TL)

Steam'den dolarla satış: Oyunların fiyatları tavan yaptı - 11

FROSTPUNK

Eski Fiyat: 280 TL

Yeni Fiyat:  29,99 DOLAR (860 TL)

Steam'den dolarla satış: Oyunların fiyatları tavan yaptı - 12

MOUNT&BLADE 2: BANNERLORD

Eski Fiyat: 499 TL

Yeni Fiyat: 19.99 DOLAR (575 TL)

Steam'den dolarla satış: Oyunların fiyatları tavan yaptı - 13

TOTAL WAR WARHAMMER 3

Eski Fiyat: 1499 TL

Yeni Fiyat: 49,99 DOLAR (1435 TL)

Steam'den dolarla satış: Oyunların fiyatları tavan yaptı - 14

SEA OF THIEVES

Eski Fiyat: 399 TL

Yeni Fiyat: 39,99 DOLAR (1150 TL)

Steam'den dolarla satış: Oyunların fiyatları tavan yaptı - 15

FORZA HORIZON 5

Eski Fiyat: 599 TL

Yeni Fiyat: 32.78 DOLAR (940 TL)

Steam'den dolarla satış: Oyunların fiyatları tavan yaptı - 16

FOOTBALL MANAGER 24

Eski Fiyat: 899 TL

Yeni Fiyat: 39,99 DOLAR (1150 TL)

Steam'den dolarla satış: Oyunların fiyatları tavan yaptı - 17

BALDUR'S GATE 3

Eski Fiyat: 799 TL

Yeni Fiyat: 34,99 DOLAR (1000 TL)

Steam'den dolarla satış: Oyunların fiyatları tavan yaptı - 18

GOD OF WAR

Eski Fiyat: 899 TL

Yeni Fiyat: 49,99 DOLAR (1435 TL)

Steam'den dolarla satış: Oyunların fiyatları tavan yaptı - 19

THE LAST OF US PART 1

Eski Fiyat: 1099 TL

Yeni Fiyat: 59.99 DOLAR (1722 TL)

Steam'den dolarla satış: Oyunların fiyatları tavan yaptı - 20

DIBALO 4

Eski Fiyat: 1729

Yeni Fiyat: 69,99 DOLAR (2000 TL)

Steam'den dolarla satış: Oyunların fiyatları tavan yaptı - 21

EA FC24

Eski Fiyat: 1199 TL

Yeni Fiyat: 69,99 DOLAR (2000 TL)

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