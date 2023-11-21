Steam'den dolarla satış: Oyunların fiyatları tavan yaptı
Steam, yüksek kur oynaklığını gerekçe göstererek Steam Türkiye üzerinden Türk Lirası desteğini çektiğini ve mağaza fiyatlarının MENA-USD yani dolara endeksli olacağını duyurdu. Platform üzerinde bazı oyunların fiyatları 10 kat yükseldi. İşte ayrıntılar...
Steam, Türk Lirasına desteğini resmen sonlandırdı.
21 Kasım itibarıyla dolar cinsinden satış yapmaya başlayan Steam'de oyun fiyatlarında da artış gözlemlendi.
İşte TL desteğinin sonlanmasının ardından oyunlarda yaşanan fiyat değişimleri;