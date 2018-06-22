Steam'in yaz indirimlerinde 10 TL'nin altına alabileceğiniz en iyi 10 oyun
ntv.com.tr
Steam'in her sene merakla beklenen yaz indirimleri furyası dün başladı. Pek çok oyunun indirime girdiği kampanya kapsamında 10 TL'nin altında alabileceğiniz 10 oyunu sizler için derledik.
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1Grand Theft Auto: San Andreas (8,40 TL)
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2This War of Mine (9,30 TL)
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3Age of Empires II HD (6,20 TL)
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4Dishonored (7,24 TL)
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5Payday 2 (9,25 TL)
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6Euro Truck Simulator 2 (9,75 TL)
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7Portal 2 (3,20 TL)
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8Mount & Blade (3,74 TL)
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9Saint’s Row: The Third (6 TL)
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10Audiosurf 2 (7,90 TL)