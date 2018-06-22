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Steam'in yaz indirimlerinde 10 TL'nin altına alabileceğiniz en iyi 10 oyun

ntv.com.tr

Steam'in her sene merakla beklenen yaz indirimleri furyası dün başladı. Pek çok oyunun indirime girdiği kampanya kapsamında 10 TL'nin altında alabileceğiniz 10 oyunu sizler için derledik.

  • 1

    Grand Theft Auto: San Andreas (8,40 TL)
  • 2

    This War of Mine (9,30 TL)
  • 3

    Age of Empires II HD (6,20 TL)
  • 4

    Dishonored (7,24 TL)
  • 5

    Payday 2 (9,25 TL)
  • 6

    Euro Truck Simulator 2 (9,75 TL)
  • 7

    Portal 2 (3,20 TL)
  • 8

    Mount & Blade (3,74 TL)
  • 9

    Saint’s Row: The Third (6 TL)
  • 10

    Audiosurf 2 (7,90 TL)
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