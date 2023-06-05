Street Fighter 6, ilk haftasında rekor kırdı

EN ÇOK OYNANAN DÖVÜŞ OYUNU

Ayrıca PC'de güçlü bir başlangıç yapan Street Fighter 6, aynı anda oyuncu sayısına göre Steam'in tüm zamanların en çok oynanan dövüş oyunu oldu ve Valve platformunda Mortal Kombat 11, Tekken 7 ve önceki Street Fighter 5'i geride bıraktı.