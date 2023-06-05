Street Fighter 6, ilk haftasında rekor kırdı

Street Fighter, resmi Twitter hesabından Street Fighter 6'nın açılış yaptığı hafta 1 milyondan fazla oyuncuya ulaştığını duyurdu.

Street Fighter 6, ilk haftasında rekor kırdı - 1

1 MİLYON KULLANICIYA ULAŞTI

2 Haziran'da piyasaya çıkan Street Fighter 6, çıkış yaptığı günden bu yana 1 milyon kullanıcıya ulaştı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Street Fighter 6, ilk haftasında rekor kırdı - 2

SERİ 50 MİLYON KOPYA SATTI

Büyük beğeni toplayan oyun IGN tarafından 10 üzerinden 9 puan alarak oyun sektöründe büyük beğeni topladı. Street Fighter 6'nın piyasaya sürülmesiyle beraber seri toplamda 50 milyondan fazla kopya sattı.

Street Fighter 6, ilk haftasında rekor kırdı - 3

EN ÇOK OYNANAN DÖVÜŞ OYUNU

Ayrıca PC'de güçlü bir başlangıç yapan Street Fighter 6, aynı anda oyuncu sayısına göre Steam'in tüm zamanların en çok oynanan dövüş oyunu oldu ve Valve platformunda Mortal Kombat 11, Tekken 7 ve önceki Street Fighter 5'i geride bıraktı.

Street Fighter 6, ilk haftasında rekor kırdı - 4

OYUNUN TÜRKİYE FİYATI

2 Haziran'da çıkış yapan Street Fighter 6 PlayStation, Xbox ve Bilgisayar için 849 TL'den satışa sunuldu.

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