Street Fighter 6, ilk haftasında rekor kırdı

2 Haziran'da piyasaya çıkan Street Fighter 6, çıkış yaptığı günden bu yana 1 milyon kullanıcıya ulaştı.
Büyük beğeni toplayan oyun IGN tarafından 10 üzerinden 9 puan alarak oyun sektöründe büyük beğeni topladı. Street Fighter 6'nın piyasaya sürülmesiyle beraber seri toplamda 50 milyondan fazla kopya sattı.
Ayrıca PC'de güçlü bir başlangıç yapan Street Fighter 6, aynı anda oyuncu sayısına göre Steam'in tüm zamanların en çok oynanan dövüş oyunu oldu ve Valve platformunda Mortal Kombat 11, Tekken 7 ve önceki Street Fighter 5'i geride bıraktı.
2 Haziran'da çıkış yapan Street Fighter 6 PlayStation, Xbox ve Bilgisayar için 849 TL'den satışa sunuldu.