Şubat ayına damga vuran bilimsel gelişmeler
Şubat ayı teknoloji ve bilim dünyasında pek çok gelişmeye sahne oldu. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğundan dönmesinden, videolar üretebilen yapay zeka modeli Sora'ya kadar pek çok bilimsel gelişme yaşandı. İşte Şubat ayında yaşanan bilimsel gelişmeler.
APLER GEZERAVCI'NIN UZAY YOLCULUĞU
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot SpaceX'in Dragon uzay aracıyla Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 19 Ocak'ta saat 00.49’da başarılı bir şekilde fırlatıldı.
Dragon uzay aracı, yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından 20 Ocak'ta TSİ 13.40'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenen, Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda programına uygun şekilde 13 deneye imza attı.
Gezeravcı, yolculuğu başarıyla tamamlayıp 9 Şubat'ta dünyaya geri döndü.