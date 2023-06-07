Summer Game Fest 2023 ne zaman? Summer Game Fest öncesi bilinmesi gereken her şey

Capcom, Disney, EA, Sega ve daha birçok oyun geliştiricinin katıldığı Summer Game Fest etkinliği oyunseverler tarafından merakla bekleniyor. Yarın (8 Haziran) düzenlenecek olan etkinlikte iki sürpriz oyun olması bekleniyor.
Geçen sene Game Awards 2022'de fragmanı resmi olarak yayınlanan Death Stranding 2'nin yarın çıkış tarihi duyurulabilir. Ayrıca oyunun geliştiricisi Hideo Kojima Apple'ın WWDC 2023 etkinliğinde oyunun Mac sürümünü duyurmuştu. Kojima bu etkinlikte Death Stranding Director's Cut hakkında bilgi verebilir.
Oyunun dağıtıcısı ve geliştiricisi Paradox Interactive, Summer Game Fest ortakları arasında yer alıyor. Bu yılın başlarında Cities Skylines 2'yi duyuran firma yarın (8 Haziran) oyunun çıkış tarihiyle ve oyunla ilgili daha detaylı bilgi verebilir.
PlayStation 5'e özel olarak çıkacak olan Final Fantasy 7 Rebirth'ün bu etkinlikte yer alması bekleniyor. Oyunla ilgili bir başka fragman veya güncelleme görebilme şansımızın olduğu aktarıldı. Final Fantasy resmi Twitter hesabından yayınlanan açıklamada Yoshinori Kitase, Sorunsuz ve plana göre ilerlediklerini şu anda oyun için bir çıkış tarihi belirlemeye çalıştıklarını duyurmuştu. Buradan yola çıkarak oyunun çıkış tarihiyle ilgili bir duyuru yapılabileceğini söylemek mümkün.
Baldur's Gate 3 şu anda Steam üzerinden 6 Ekim 2020'den beri PC için erken erişim sürümü olarak yer alıyor. PC, Mac ve PlayStation 5 için oyunun tam sürümü 31 Ağustos 2023 olarak duyurulmuştu. Etkinlikle oyunun geliştiricisi Larian Studios'un olacağı aktarılırken oyunla ilgili yeni bilgiler verilebilir.
EA Games'in Summer Game Fest'teki varlığı birçok anlama geliyor. Piyasaya sürüldüğünde ücretsiz olarak çıkacağı duyurulan Skate 4'ün henüz tam olarak çıkış tarihi bilinmiyor. Bu yılın başlarında oyun testlerinin yapıldığı ifade edilirken yarın etkinlik sırasında oyunla ilgili bir duyuru yapılması bekleniyor.
Star Wars'un FPS tarzındaki oyunu için EA, Lucasfilm Games ve Respawn'ın işbirliği içinde olduğu aktarıldı. Bu heyecan verici proje için de yarın etkinlikte bir duyuru yapılabilir.
Oyunun geliştiricisi olan Bloober Team Mart ayında yaptığı duyuruyla Silent Hill 2'nin çıkışa hazır olduğu söylentilerini yalanlamıştı. Oyunun çıkış tarihiyle ilgili henüz net bir bilgi olmasa da yarın düzenlenecek Summer Game Fest'te çıkış tarihiyle ilgili bilgi verilebilir.
Naughty Dog, The Last of Us 2 için çok oyunculu modu duyurmuştu. Şirket, oyunun part 1 sürümü için yıl dönümü olan 14 Haziran'da bir güncelleme yapabileceği aktarıldı. Geliştiricinin bu güncellemeyi doğruladığı yeni bir tek oyunculu deneyiminin geliştirilmekte olduğunu aktardı.