Summer Game Fest 2023 ne zaman? Summer Game Fest öncesi bilinmesi gereken her şey

FINAL FANTASY 7 REBIRTH

PlayStation 5'e özel olarak çıkacak olan Final Fantasy 7 Rebirth'ün bu etkinlikte yer alması bekleniyor. Oyunla ilgili bir başka fragman veya güncelleme görebilme şansımızın olduğu aktarıldı. Final Fantasy resmi Twitter hesabından yayınlanan açıklamada Yoshinori Kitase, Sorunsuz ve plana göre ilerlediklerini şu anda oyun için bir çıkış tarihi belirlemeye çalıştıklarını duyurmuştu. Buradan yola çıkarak oyunun çıkış tarihiyle ilgili bir duyuru yapılabileceğini söylemek mümkün.