Summer Game Fest'te öne çıkanlar: Spider Man 2'nin çıkış günü belli oldu (Summer Game Fest 2023'te hangi oyunlar duyuruldu?)

Dün akşam düzenlenen Summer Game Fest'te önümüzdeki birkaç ay ve yıl içinde çıkacak oyunlar için duyurular ve fragmanlarla dolu bir tanıtım yaşandı. Peki Summer Game Fest'te hangi oyunlar duyuruldu? İşte öne çıkanlar...

Summer Game Fest'te öne çıkanlar: Spider Man 2'nin çıkış günü belli oldu (Summer Game Fest 2023'te hangi oyunlar duyuruldu?) - 1

Summer Game Fest'i takip edemediğiniz için üzülmeyin. Bu galeride Summer Game Fest 2023'te yapılan önemli duyuruları bulacaksınız. İşte oyunseverleri heyecanlandıran oyunlar...

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Summer Game Fest'te öne çıkanlar: Spider Man 2'nin çıkış günü belli oldu (Summer Game Fest 2023'te hangi oyunlar duyuruldu?) - 2

PRINCE OF PERSIA: THE LOST CROWN

On yıldan uzun bir süre sonra Prince of Persia serisine yeni bir giriş yolda. The Lost Crown serisi yakın dövüş odaklı, daha modern görünen bir kahramanı ve çok sayıda platformu baz alıyor. Oyunun 18 Ocak 2024'te çıkış yapması bekleniyor.

Summer Game Fest'te öne çıkanlar: Spider Man 2'nin çıkış günü belli oldu (Summer Game Fest 2023'te hangi oyunlar duyuruldu?) - 3

BALDUR'S GATE 3

Baldur's Gate 3 şu anda Steam üzerinden 6 Ekim 2020'den beri PC için erken erişim sürümü olarak yer alıyor. Gösteri sırasında oyunun yeni bir fragmanı yayınlandı. Baldur's Gate 3'ün önümüzdeki yılın başlarında tamamen piyasaya sürüleceği aktarıldı.

Summer Game Fest'te öne çıkanlar: Spider Man 2'nin çıkış günü belli oldu (Summer Game Fest 2023'te hangi oyunlar duyuruldu?) - 4

SONIC SUPERSTARS

2D platform oyunu olan Sonic, Superstars ile köklerine geri dönüyor. Summer Game Fest'te fragmanı yayınlanan oyunun bu Sonbaharda PlayStation 4/5, Xbox, Nintendo Switch ve PC'ye geliyor.

Summer Game Fest'te öne çıkanlar: Spider Man 2'nin çıkış günü belli oldu (Summer Game Fest 2023'te hangi oyunlar duyuruldu?) - 5

PATH OF EXILE 2

İlk olarak 2019 yılında duyurulan Path of Exile 2'den yeni fragman yayınlandı. RPG oyunu olan bu serinin 2024 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Summer Game Fest'te öne çıkanlar: Spider Man 2'nin çıkış günü belli oldu (Summer Game Fest 2023'te hangi oyunlar duyuruldu?) - 6

LIES OF P

Lies of P, ana karakter olarak yaptıklarınızın ve söylediklerinizin oynanışı dinamik olarak etkilediği benzersiz bir "yalan" sistemine sahip zorlu bir aksiyon oyunudur. Oyunun hikayesi, Pinokyo'nun klasik hikayesinin daha karanlık bir versiyonudur. Gösteri sırasında yeni bir fragmanın yayınlanan Lies of P, PlayStation 4/5, Xbox ve PC için 19 Eylül 2023'te çıkış yapacak.

Summer Game Fest'te öne çıkanlar: Spider Man 2'nin çıkış günü belli oldu (Summer Game Fest 2023'te hangi oyunlar duyuruldu?) - 7

ALAN WAKE 2

Bright Falls adlı küçük bir kasabada bir dizi ayin sonrasında işlenen cinayetler için görevlendirilen FBI ajanı Saga Anderson, araştırma yapmak için görevlendirilir. Oynanış videosu yayınlanan oyunun PS4/5, Xbox ve PC için 17 Ekim 2023'te çıkış yapacak.

Summer Game Fest'te öne çıkanlar: Spider Man 2'nin çıkış günü belli oldu (Summer Game Fest 2023'te hangi oyunlar duyuruldu?) - 8

FINAL FANTASY 7 REBIRTH

Distopik şehir Midgar'dan kaçan Cloud Strife ve arkadaşları, kılıç ustası Sephiroth'un peşine düşmek için geniş Gaia dünyasında yeni bir yolculuğa çıkıyor. PS5 gücünden yararlanmak için özel olarak geliştirilen oyunun 2024'ün başlarında çıkış yapması planlanıyor.

Summer Game Fest'te öne çıkanlar: Spider Man 2'nin çıkış günü belli oldu (Summer Game Fest 2023'te hangi oyunlar duyuruldu?) - 9

MORTAL KOMBAT 1

Serinin hayranları tarafından merakla beklenen Mortal Kombat 1'in fragmanı yayınlandı. Görüntüler ile ilgili belki de en şaşırtıcı şey oyunun geleneksel olarak serinin bir parçası olmayan yardımcı dövüşçüler eklemesidir. Bu yardımcı karakterlere Kameo Dövüşçüleri denir ve maç sırasında yardım anları için çağrılabilir. Her iki karakterin de yeteneklerini ve hareketlerini etkili bir şekilde birleştirmeye yarar.

Summer Game Fest'te öne çıkanlar: Spider Man 2'nin çıkış günü belli oldu (Summer Game Fest 2023'te hangi oyunlar duyuruldu?) - 10

MARVEL'S SPIDER MAN 2

Spider Man 2'nin geliştiricisi Insomniac Games, oyunun PS5 platformunda 20 Ekim 2023 tarihinde satışa çıkacağını duyurdu.
Normal haritanın iki katı büyüklüğünde haritaya sahip oyunda Peter ve Miles karakterleri arasında geçiş yapabileceksiniz.

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