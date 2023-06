Summer Game Fest'te öne çıkanlar: Spider Man 2'nin çıkış günü belli oldu (Summer Game Fest 2023'te hangi oyunlar duyuruldu?)

PRINCE OF PERSIA: THE LOST CROWN

On yıldan uzun bir süre sonra Prince of Persia serisine yeni bir giriş yolda. The Lost Crown serisi yakın dövüş odaklı, daha modern görünen bir kahramanı ve çok sayıda platformu baz alıyor. Oyunun 18 Ocak 2024'te çıkış yapması bekleniyor.