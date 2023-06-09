Summer Game Fest'te öne çıkanlar: Spider Man 2'nin çıkış günü belli oldu (Summer Game Fest 2023'te hangi oyunlar duyuruldu?)
Dün akşam düzenlenen Summer Game Fest'te önümüzdeki birkaç ay ve yıl içinde çıkacak oyunlar için duyurular ve fragmanlarla dolu bir tanıtım yaşandı. Peki Summer Game Fest'te hangi oyunlar duyuruldu? İşte öne çıkanlar...
Summer Game Fest'i takip edemediğiniz için üzülmeyin. Bu galeride Summer Game Fest 2023'te yapılan önemli duyuruları bulacaksınız. İşte oyunseverleri heyecanlandıran oyunlar...