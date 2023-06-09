Summer Game Fest'te öne çıkanlar: Spider Man 2'nin çıkış günü belli oldu (Summer Game Fest 2023'te hangi oyunlar duyuruldu?)

MORTAL KOMBAT 1

Serinin hayranları tarafından merakla beklenen Mortal Kombat 1'in fragmanı yayınlandı. Görüntüler ile ilgili belki de en şaşırtıcı şey oyunun geleneksel olarak serinin bir parçası olmayan yardımcı dövüşçüler eklemesidir. Bu yardımcı karakterlere Kameo Dövüşçüleri denir ve maç sırasında yardım anları için çağrılabilir. Her iki karakterin de yeteneklerini ve hareketlerini etkili bir şekilde birleştirmeye yarar.