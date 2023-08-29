Süper mavi Ay heyecanı başladı: Yılın en büyük ve parlak Ay'ı "mavi Ay" ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

DOLUNAY'IN BİR AYDA İKİ KEZ GÖRÜLME NEDENİ

Dolunay, doğudan batıya gökyüzünde en uzun süre görünen evredir. Akşamdan sabaha kadar geceyi süsler ve yeryüzünü aydınlatır. Dolunayın bu eşsiz görsel yönü tarih boyunca toplumlarda bir kültür de oluşturmuştur. Normalde bir ay boyunca ay evreleri birer adet görünürler. Ancak astronomik olaylar, uzun zaman sürecinde iki kez görülmelerine sebep olabilmektedir.