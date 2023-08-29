Süper mavi Ay heyecanı başladı: Yılın en büyük ve parlak Ay'ı "mavi Ay" ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?
Aynı takvim ayı içerisinde Dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesi ile oluşan "mavi Ay" kendisini bir kez daha göstermeye hazırlanıyor. Bu yıl dolunay 13. kez gerçekleşecek. Dolunay ağustos ayında ikinci kez ortaya çıkacak ve insanlar süper mavi Dolunay'a tanıklık edecek. Peki, yılın en büyük ve parlak Ay'ı "mavi Ay" ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?
Ay gözlemcileri bu ay mavi Ay ile ekstra bir heyecan yaşıyor. Süper mavi ay terimi iki ay olayının birleşimini ifade eder: süper Ay ve mavi Ay. Bu iki etkinliğin birleşimi, gökyüzü gözlemcilerini büyüleyen, görsel açıdan büyüleyici bir görüntü yaratıyor.