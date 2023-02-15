Tarihi yeniden yazacak keşif: Leonardo Da Vinci yer çekimini Isaac Newton'dan önce keşfetmiş olabilir

Çalışmanın yazarlarından Chris Roh, "Gördüğümüz şey, Leonardo'nun bununla boğuştuğu, ancak düşen nesnenin mesafesinin '2 üzeri t' ile orantılı olduğu şeklinde modellediği. (2 üzeri t zamanı temsil ediyor). Ancak, zaman t kare ile orantılı. Ancak, daha sonra Da Vinci'nin yanlış hesapladığı denklemleri doğru şekilde kullandığını öğrendik. Da Vinci, notlarında, her iki denklem türünün grafiklerinin yakından sıralandığı bir dönem olan dört zaman aralığına kadar düşen bir nesneyi tasvir etti." açıklamasını yaptı.