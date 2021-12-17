Tek saç tokasıyla ev aldı

Haberler - ntv.com.tr 17.12.2021 - 11:51
“Benimle Takas Yap” projesine 2020 yılının Mayıs ayında başlayan Demi Skipper, yolculuğu boyunca bir çift küpe, bir iPhone ve üç traktör de dahil olmak üzere çeşitli eşyaları takas ederek ilerledi.
30 yaşındaki San Franciscolu Skiper, şimdi Nashville, Tennessee'de bir evin sahibi oldu.
2006'da bir dizi çevrimiçi ticarette tek bir kırmızı ataçtan bir eve dönüşen takaslara imza atan Kyle MacDonald'dan ilham alan Skipper, saç tokasını bir çift ucuz küpeyle değiştirerek ilk adımını attı.
Oradan dört bardağa ve ardından bir elektrikli süpürgeye geçiş yaptı. Skipper bu adımdan itibaren takas için doğru ürünleri bulabilmek adına ,eBay, Facebook Pazaryeri ve Craigslist gibi siteleri kullanmaya başladı.
Skipper ilk birkaç ticaretini San Francisco çevresinde elden gerçekleştirdi.
Daha sonraki takaslarını ABD genelindeki yolculuklarda yaptı.
Genç takasçı bu aşamada TikTok ve Instagram'a takasla ilgilendiğini anlatan videolar yükledi ve nihai amacının bir eve ulaşmak olduğunu açıkladı.
Elektrikli süpürgeden bir snowboard'a, kulaklığa, dizüstü bilgisayara, kameraya doğru ilerledi.
Daha sonra bir iPhone ve ardından bir 2008 Dodge Caravan almadan önce çeşitli spor ayakkabı çiftlerini takas yaptı.
Skipper’ın “Benimle Takas Yap” projesi ilerledikçe büyüdü ve takipçi sayısı da ciddi oranda yükselmeye başladı.
2008 Dodge Caravan’ı üstü açık bir Mini Cooper ile değiştirdi ve birkaç hafta sonra, arabayı 20.000 dolar değerinde olduğunu düşündüğü bir kolye ile takas etti.
Bunun 2.000 dolardan daha az olduğu ortaya çıktı.
İki haftalık sinir bozucu bir aramadan sonra, Skipper kolyeyi 1.800 dolar değerinde bir Peloton egzersiz bisikleti ile takas etti.
Peloton bisikleti bir Mustang'e takas edildi ve geçen Aralık ayında, Bayan Skipper küçük bir ormanlık kulübeye sahip oldu.
Kabin, bir Honda CRV, ardından üç traktör, ardından ona bir yıllık ücretsiz yemek ve yemekli bir parti hakkı veren bir Chipotle kartına sahip oldu.
Skipper, kartı bir Tesla Powerwall’a sahip 40.000 dolarlık bir römorkla takas etmeyi başardı ve ardından son ticaretini, römorku Nashville yakınlarındaki kendi evi ile değiştirerek yaptı.
Yüklediği bir videoda, evini ilk gördüğü anı paylaştı.
Beş milyondan fazla kişi Skipper’ın yolculuğunu takip etti.
Ocak ayında, Skipper ve eşi, yeni evlerini yenilemek için California'dan Tennessee'ye taşınmayı planlıyor.