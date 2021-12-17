Tek saç tokasıyla ev aldı

TikToker Demi Skipper bir saç tokasıyla başladığı takasların sonunda bir eve sahip oldu. Genç kadın yolculuğu sırasında 5 milyon takipçiye de ulaştı.

Haberler - ntv.com.tr 17.12.2021 - 11:51

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“Benimle Takas Yap” projesine 2020 yılının Mayıs ayında başlayan Demi Skipper, yolculuğu boyunca bir çift küpe, bir iPhone ve üç traktör de dahil olmak üzere çeşitli eşyaları takas ederek ilerledi.

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30 yaşındaki San Franciscolu Skiper, şimdi Nashville, Tennessee'de bir evin sahibi oldu.

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2006'da bir dizi çevrimiçi ticarette tek bir kırmızı ataçtan bir eve dönüşen takaslara imza atan Kyle MacDonald'dan ilham alan Skipper, saç tokasını bir çift ucuz küpeyle değiştirerek ilk adımını attı.

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Oradan dört bardağa ve ardından bir elektrikli süpürgeye geçiş yaptı. Skipper bu adımdan itibaren takas için doğru ürünleri bulabilmek adına ,eBay, Facebook Pazaryeri ve Craigslist gibi siteleri kullanmaya başladı.

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Skipper ilk birkaç ticaretini San Francisco çevresinde elden gerçekleştirdi.

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Daha sonraki takaslarını ABD genelindeki yolculuklarda yaptı.

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Genç takasçı bu aşamada TikTok ve Instagram'a takasla ilgilendiğini anlatan videolar yükledi ve nihai amacının bir eve ulaşmak olduğunu açıkladı.

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Elektrikli süpürgeden bir snowboard'a, kulaklığa, dizüstü bilgisayara, kameraya doğru ilerledi.

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Daha sonra bir iPhone ve ardından bir 2008 Dodge Caravan almadan önce çeşitli spor ayakkabı çiftlerini takas yaptı.

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Skipper’ın “Benimle Takas Yap” projesi ilerledikçe büyüdü ve takipçi sayısı da ciddi oranda yükselmeye başladı.

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2008 Dodge Caravan’ı üstü açık bir Mini Cooper ile değiştirdi ve birkaç hafta sonra, arabayı 20.000 dolar değerinde olduğunu düşündüğü bir kolye ile takas etti.

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Bunun 2.000 dolardan daha az olduğu ortaya çıktı.

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İki haftalık sinir bozucu bir aramadan sonra, Skipper kolyeyi 1.800 dolar değerinde bir Peloton egzersiz bisikleti ile takas etti.

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Peloton bisikleti bir Mustang'e takas edildi ve geçen Aralık ayında, Bayan Skipper küçük bir ormanlık kulübeye sahip oldu.

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Kabin, bir Honda CRV, ardından üç traktör, ardından ona bir yıllık ücretsiz yemek ve yemekli bir parti hakkı veren bir Chipotle kartına sahip oldu.

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Skipper, kartı bir Tesla Powerwall’a sahip 40.000 dolarlık bir römorkla takas etmeyi başardı ve ardından son ticaretini, römorku Nashville yakınlarındaki kendi evi ile değiştirerek yaptı.

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Yüklediği bir videoda, evini ilk gördüğü anı paylaştı.

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Beş milyondan fazla kişi Skipper’ın yolculuğunu takip etti.

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Ocak ayında, Skipper ve eşi, yeni evlerini yenilemek için California'dan Tennessee'ye taşınmayı planlıyor.

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