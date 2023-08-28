TEKNOFEST ANKARA ne zaman ve nerede gerçekleşecek? Ankara'da ASELSAN rüzgarı esecek

20'Yİ AŞKIN ASELSAN ÜRÜNÜ TEKNOFEST'te

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda TEKNOFEST Ankara'nın vatandaşlara, gençlere, çocuklara kapılarını açacağını söyledi.



ASELSAN olarak böylesine güzel bir etkinliğin paydaşı olmaktan çok mutlu olduklarını vurgulayan Akyol, şöyle konuştu:



"ASELSAN, Ankara'da kurulmuş ve Türkiye'nin değişik vilayetlerine yayılmış ve teknolojiye, Türk savunma sanayisine liderlik eden bir şirketimiz. Bizim en büyük kıymetimiz insan kaynağımız. Yüksek teknolojide, yüksek nitelikli insanlarıyla bugüne kadar milletimizin izlediği başarılı projeleri hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Özellikle teknolojiye olan merakın erken yaşlarda başlatılmasını sağlayan, buna çocuk yaşlarda ilgi uyandıran TEKNOFEST faaliyetini ASELSAN açısından, savunma sanayisi açısından, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği açısından çok kıymetli ve faydalı buluyoruz. Bu kapsamda TEKNOFEST etkinliklerine ciddi katkı sağlıyoruz paydaş olarak. Ankara'da olması da bir ilk. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelmesi ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yapılıyor olması da ayrı bir gurur tablosu."





