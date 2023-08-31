Teknofest Ankara nerede, hangi tarihler arasında gerçekleşecek? Kaç gün sürecek? Teknofest Ankara takvimi

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı. İlk kez 2018 yılında gerçekleştirilen TEKNOFEST'in bu yıl toplamda 8'incisi düzenleniyor. Peki, Teknofest Ankara nerede, hangi tarihler arasında gerçekleşecek? Teknofest Ankara kaç gün sürecek?

Teknofest Ankara nerede, hangi tarihler arasında gerçekleşecek? Kaç gün sürecek? Teknofest Ankara takvimi - 1

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı. TEKNOFEST Ankara'da da tanıtım ve etkinlik stantları da yer alıyor. 103 paydaş kurum ve 16 sponsor, 11 sektörden 90 firma, 41 food court katılımcısı olmak üzere 131 katılımcı firma tarafından açılacak 158 stant ile beraber toplam 261 stant, 215 bin metrekare alana kurulan festivalde yer alıyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Teknofest Ankara nerede, hangi tarihler arasında gerçekleşecek? Kaç gün sürecek? Teknofest Ankara takvimi - 2

TEKNOFEST ANKARA NEREDE?

Teknofest; Ankara'da İstasyon, Türkkızılayı Caddesi Etimesgut'ta düzenleniyor.  Teknofest'in resmi sayfasında festival alanına giriş ile ilgili şu bilgilere yer verildi; Alana ziyaretçi araçları ile giriş-çıkış olmayacaktır. Araçlarınızı Hipodrom, Ankapark ve Ziyaretçi otoparklarına bırakarak bu
lokasyonlar üzerinden düzenlenecek olan ring
seferleri ile festival alanına ulaşabilirsiniz.

Teknofest Ankara nerede, hangi tarihler arasında gerçekleşecek? Kaç gün sürecek? Teknofest Ankara takvimi - 3

TENNOFES TAKVİMİ

TEKNOFEST Ankara etkinlik takvimi yayınlandı.  30 Ağustos – 3 Eylül tarihleri arasında sürecek olan festivalde, Teknoloji Yarışmaları'ndan Fuar Etkinlikleri'ne, Uçuş Gösterileri'nden, Bilim Sokağı ve daha birçok etkinlik düzenlenecek.

Teknofest Ankara nerede, hangi tarihler arasında gerçekleşecek? Kaç gün sürecek? Teknofest Ankara takvimi - 4
Teknofest Ankara nerede, hangi tarihler arasında gerçekleşecek? Kaç gün sürecek? Teknofest Ankara takvimi - 5
Teknofest Ankara nerede, hangi tarihler arasında gerçekleşecek? Kaç gün sürecek? Teknofest Ankara takvimi - 6
Teknofest Ankara nerede, hangi tarihler arasında gerçekleşecek? Kaç gün sürecek? Teknofest Ankara takvimi - 7
DAHA FAZLA GÖSTER