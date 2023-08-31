Teknofest Ankara nerede, hangi tarihler arasında gerçekleşecek? Kaç gün sürecek? Teknofest Ankara takvimi

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı. TEKNOFEST Ankara'da da tanıtım ve etkinlik stantları da yer alıyor. 103 paydaş kurum ve 16 sponsor, 11 sektörden 90 firma, 41 food court katılımcısı olmak üzere 131 katılımcı firma tarafından açılacak 158 stant ile beraber toplam 261 stant, 215 bin metrekare alana kurulan festivalde yer alıyor.