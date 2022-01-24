Teknoloji milyarderleri 2022’ye kötü başladı: Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates ve diğerleri 85 milyar dolar kaybetti

Haberler - ntv.com.tr 24.01.2022 - 14:58 | Son Güncelleme : 24.01.2022 - 14:59
Dünyanın en zengin beş insanın serveti, geçen haftaki piyasa satışlarının ardından büyük bir darbe aldı. 2022'nin ilk birkaç haftasında yaklaşık 85 milyar doları kaybettiler.
Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, söz konusu kayıplar dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın servetini tahminen 243 milyar dolara, yani yılın başlangıcından bu yana yaklaşık 27 milyar dolar indirdi. Ayrıca, bu rakam, Musk'ın net servetinin 335 milyar dolar ile zirve yaptığı Kasım ayına göre yaklaşık 100 milyar dolar daha düşük.
Bununla birlikte, dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 2022'de yaklaşık 25 milyar dolar kaybetti. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 1 Ocak'tan bu yana net servetinde 9,5 milyar dolarlık bir düşüş görürken, Google'ın kurucu ortağı Larry Page'in net serveti 12 milyar dolar azaldı. Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg’in serveti ise yaklaşık 12 milyar dolar eridi.
Diğer taraftan, beş milyarder de teknoloji stoklarında kayıp gördü. Geçen hafta, teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite, artan faiz oranları ve enflasyon dahil olmak üzere çeşitli endişelerin ardından yaklaşık yüzde 8 düştü. Nasdaq bu yıl yaklaşık yüzde 13 değer kaybetti.
Bloomberg'e göre, geçen hafta para kaybetmeyen ve dünyanın en zengin beş insanından biri olan Bernard Arnault oldu. Ancak, Fransız lüks devi LVMH'nin başkanı ve CEO'su Arnault'un serveti bu yıl 10,5 milyar dolar düştü ve LVMH hisse fiyatları daha geniş bir piyasa bozgununun ortasında yüzde 5 düştü.
Dünyanın en zengin altı kişisinin Pazartesi günü Bloomberg Milyarderler Endeksi'ndeki başarısı şöyle:
Sıralama: 1
Net serveti: 243 milyar dolar
Bu yılın başından beri kaybı: 26,9 milyar dolar
Sıralama: 2
Net serveti: 168 milyar dolar
Bu yılın başından beri kaybı: 24,7 milyar dolar
Sıralama: 3
Net serveti: 167 milyar dolar
Bu yılın başından beri kaybı:10,5 milyar dolar
Sıralama: 4
Net serveti: 129 milyar dolar
Bu yılın başından beri kaybı: 9,47 milyar dolar
Sıralama: 5
Net serveti: 117 milyar dolar
Bu yılın başından beri kaybı: 11,9 milyar dolar
Sıralama: 6
Net serveti: 113 milyar dolar
Bu yılın başından beri kaybı: 12,1 milyar dolar