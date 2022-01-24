Teknoloji milyarderleri 2022’ye kötü başladı: Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates ve diğerleri 85 milyar dolar kaybetti

Dünyanın en zengin beş teknoloji milyarderinin toplam serveti, 2022'nin başından bu yana 85,7 milyar dolar eridi. Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Larry Page ve Mark Zuckerberg'in servetlerindeki bu düşüşe, ABD'deki artan faiz oranları ve enflasyondan kaynaklanan endişeler nedeniyle, borsada yaşanan kayıplar neden oldu. İşte dünyanın en zengin insanlarının servetlerindeki milyarlarca dolarlık kayıplar...

Haberler - ntv.com.tr 24.01.2022 - 14:58 | Son Güncelleme : 24.01.2022 - 14:59

Teknoloji milyarderleri 2022’ye kötü başladı: Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates ve diğerleri 85 milyar dolar kaybetti - 1

Dünyanın en zengin beş insanın serveti, geçen haftaki piyasa satışlarının ardından büyük bir darbe aldı. 2022'nin ilk birkaç haftasında yaklaşık 85 milyar doları kaybettiler.

Teknoloji milyarderleri 2022’ye kötü başladı: Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates ve diğerleri 85 milyar dolar kaybetti - 2

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, söz konusu kayıplar dünyanın en zengin insanı 'ın servetini tahminen 243 milyar dolara, yani yılın başlangıcından bu yana yaklaşık  27 milyar dolar indirdi. Ayrıca, bu rakam, Musk'ın net servetinin  335 milyar dolar ile zirve yaptığı Kasım ayına göre yaklaşık 100 milyar dolar daha düşük.

Teknoloji milyarderleri 2022’ye kötü başladı: Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates ve diğerleri 85 milyar dolar kaybetti - 3

Bununla birlikte, dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Amazon'un kurucusu , 2022'de yaklaşık 25 milyar dolar kaybetti. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 1 Ocak'tan bu yana net servetinde 9,5 milyar dolarlık bir düşüş görürken, 'ın kurucu ortağı Larry Page'in net serveti 12 milyar dolar azaldı. Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg’in serveti ise yaklaşık 12 milyar dolar eridi.

Teknoloji milyarderleri 2022’ye kötü başladı: Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates ve diğerleri 85 milyar dolar kaybetti - 4

NASDAQ COMPOSITE YÜZDE 8 DÜŞTÜ

Diğer taraftan, beş milyarder de  teknoloji stoklarında kayıp gördü. Geçen hafta, teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite, artan faiz oranları ve enflasyon dahil olmak üzere çeşitli endişelerin ardından yaklaşık yüzde 8 düştü. Nasdaq bu yıl yaklaşık yüzde 13 değer kaybetti.

Teknoloji milyarderleri 2022’ye kötü başladı: Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates ve diğerleri 85 milyar dolar kaybetti - 5

Bloomberg'e göre, geçen hafta para kaybetmeyen ve  dünyanın en zengin beş insanından biri olan Bernard Arnault oldu. Ancak, Fransız lüks devi LVMH'nin başkanı ve CEO'su Arnault'un serveti bu yıl 10,5 milyar dolar düştü ve LVMH hisse fiyatları daha geniş bir piyasa bozgununun ortasında yüzde 5 düştü.

Dünyanın en zengin altı kişisinin Pazartesi günü Bloomberg Milyarderler Endeksi'ndeki başarısı şöyle:

Teknoloji milyarderleri 2022’ye kötü başladı: Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates ve diğerleri 85 milyar dolar kaybetti - 6

ELON MUSK

Sıralama: 1

Net serveti: 243 milyar dolar

Bu yılın başından beri kaybı: 26,9 milyar dolar

Teknoloji milyarderleri 2022’ye kötü başladı: Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates ve diğerleri 85 milyar dolar kaybetti - 7

JEFF BEZOS

Sıralama:

Net serveti: 168 milyar dolar

Bu yılın başından beri kaybı: 24,7 milyar dolar

Teknoloji milyarderleri 2022’ye kötü başladı: Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates ve diğerleri 85 milyar dolar kaybetti - 8

BERNARD ARNAULT

Sıralama: 3

Net serveti: 167 milyar dolar

Bu yılın başından beri kaybı:10,5 milyar dolar

Teknoloji milyarderleri 2022’ye kötü başladı: Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates ve diğerleri 85 milyar dolar kaybetti - 9

BILL GATES

Sıralama: 4

Net serveti: 129 milyar dolar

Bu yılın başından beri kaybı: 9,47 milyar dolar

Teknoloji milyarderleri 2022’ye kötü başladı: Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates ve diğerleri 85 milyar dolar kaybetti - 10

LARRY PAGE

Sıralama: 5

Net serveti: 117 milyar dolar

Bu yılın başından beri kaybı: 11,9 milyar dolar

Teknoloji milyarderleri 2022’ye kötü başladı: Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates ve diğerleri 85 milyar dolar kaybetti - 11

MARK ZUCKERBERG

Sıralama:

Net serveti: 113 milyar dolar

Bu yılın başından beri kaybı: 12,1 milyar dolar

Teknoloji milyarderleri 2022’ye kötü başladı: Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates ve diğerleri 85 milyar dolar kaybetti - 12
Teknoloji milyarderleri 2022’ye kötü başladı: Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates ve diğerleri 85 milyar dolar kaybetti - 13

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER