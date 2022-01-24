Teknoloji milyarderleri 2022’ye kötü başladı: Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates ve diğerleri 85 milyar dolar kaybetti

Bloomberg'e göre, geçen hafta para kaybetmeyen ve dünyanın en zengin beş insanından biri olan Bernard Arnault oldu. Ancak, Fransız lüks devi LVMH'nin başkanı ve CEO'su Arnault'un serveti bu yıl 10,5 milyar dolar düştü ve LVMH hisse fiyatları daha geniş bir piyasa bozgununun ortasında yüzde 5 düştü.

Dünyanın en zengin altı kişisinin Pazartesi günü Bloomberg Milyarderler Endeksi'ndeki başarısı şöyle: