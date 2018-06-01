Telefon şarjını hızlıca bitiren 'vampir' uygulamalar

Telefonunuzun şarjı çabuk mu bitiyor? Sebebi kullandığınız o uygulama olabilir! İşte pil katili uygulamalar...
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Google Maps: Haritalar uygulamasında gezinmek de pilin azalmasına neden oluyor.
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Clash Of Clans
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Facebook Messenger
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Cookie Jam
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Clean Master: Clean Master uygulaması Android iyileştiricisi,bellek ve hız güçlendirici olarak görev yapıyor ama aynı zamanda pil canavarı...
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Tango
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Snapchat: En çok şarj yiyen uygulamalar arasında Snapchat' de var.
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Angry Birds
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Periscope
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Tinder: Çöpçatan uygulaması Tinder uzun kullanımlar neticesinde telefonun bataryasını en çok yiyen uygulamalardan sadece biri.
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Google Chrome
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Candy Crush Saga
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Shazam
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Path
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Youtube: Youtube'da zaman geçirmek,videolar izlemekte pili azaltıyor.
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Spotify
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Tumblr
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Twitter
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musical.ly: Bir nevi vokalin sessiz ama mimikli, ifadeli, görüntülüsünü yaptıran; şarkıya klip çekmenizi sağlayan ilginç bir mobil uygulama. Ama tam bir batarya düşmanı!
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Antivirüs Programları: Telefonunuzda antivirüs programları varsa aklınızda olsun, tam bir pil tüketme canavarı!
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The Weather Channel: Hava durumu uygulamaları pilin gücünü tüketiyor.