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Telefon şarjını hızlıca bitiren 'vampir' uygulamalar

Telefonunuzun şarjı çabuk mu bitiyor? Sebebi kullandığınız o uygulama olabilir! İşte pil katili uygulamalar...

  • 1

    Google Maps: Haritalar uygulamasında gezinmek de pilin azalmasına neden oluyor.
  • 2

    Clash Of Clans
  • 3

    Facebook Messenger
  • 4

    Cookie Jam
  • 5

    Clean Master: Clean Master uygulaması Android iyileştiricisi,bellek ve hız güçlendirici olarak görev yapıyor ama aynı zamanda pil canavarı...
  • 6

    Tango
  • 7

    Snapchat: En çok şarj yiyen uygulamalar arasında Snapchat' de var.
  • 8

    Angry Birds
  • 9

    Periscope
  • 10

    Tinder: Çöpçatan uygulaması Tinder uzun kullanımlar neticesinde telefonun bataryasını en çok yiyen uygulamalardan sadece biri.
  • 11

    Google Chrome
  • 12

    Candy Crush Saga
  • 13

    Shazam
  • 14

    Path
  • 15

    Youtube: Youtube'da zaman geçirmek,videolar izlemekte pili azaltıyor.
  • 16

    Spotify
  • 17

    Tumblr
  • 18

    Twitter
  • 19

    musical.ly: Bir nevi vokalin sessiz ama mimikli, ifadeli, görüntülüsünü yaptıran; şarkıya klip çekmenizi sağlayan ilginç bir mobil uygulama. Ama tam bir batarya düşmanı!
  • 20

    Antivirüs Programları: Telefonunuzda antivirüs programları varsa aklınızda olsun, tam bir pil tüketme canavarı!
  • 21

    The Weather Channel: Hava durumu uygulamaları pilin gücünü tüketiyor.
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