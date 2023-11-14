Telefonların yerini alacak: Humane, GPT-4 destekli AI Pin'i tanıttı

GPT-4 TARAFINDAN DESTEKLENİYOR

AI Pin, gücünü Snapdragon işlemciden desteğini ise GPT-4'ten alıyor. Böylelikle Cosmos adlı işletim sistemi kullanıcının sorgularını doğru araçlara yönlendirebiliyor.

Humane, ChatGPT erişiminin aslında cihazın temel özelliklerinden biri olduğunu söylüyor. Cosmos adı verilen işletim sistemi, sizden uygulamaları indirmenizi ve yönetmenizi istemek yerine sorgularınızı otomatik olarak doğru araçlara yönlendirmek üzere tasarlandı.