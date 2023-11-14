Telefonların yerini alacak: Humane, GPT-4 destekli AI Pin'i tanıttı

Humane, akıllı telefonların yerini almasını umduğu AI Pin cihazını tanıttı. Eski Apple tasarımcısı ve Humane kurucu ortağı Imran Chaudhri, AI Pin cihazının anlık olarak kullanıcının ses tonunu kullanarak çeviri yapabildiğini ortaya koydu.

Telefonların yerini alacak: Humane, GPT-4 destekli AI Pin'i tanıttı - 1

Humane, aylar süren çalışmasının ardından yapay zeka destekli AI Pin cihazını tanıttı.

İki parçadan oluşan 699 dolarlık cihaz, giysilere veya diğer yüzeylere manyetik olarak takılan bir batarya ile birlikte kullanılabiliyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Telefonların yerini alacak: Humane, GPT-4 destekli AI Pin'i tanıttı - 2

Humane, AI Pin'i satın alındıktan sonra kullanıcıya bir telefon numarası atandığını ve anlaşmalı şebeke üzerinden aylık 24 dolarlık ek ücretle veri kapsamı sağladığını açıkladı.

Şirket, cihazın 2024'ün başlarına satışa çıkacağını ve ön siparişlerin 16 Kasım'da başlayacağını söyledi.

Telefonların yerini alacak: Humane, GPT-4 destekli AI Pin'i tanıttı - 3

ANLIK DUBLAJ YAPABİLİYOR

Eski Apple tasarımcısı ve Humane kurucu ortağı Imran Chaudhri, TED konuşmasında AI Pin'in anlık olarak çeviri yapabildiğini gösterdi.

Yapay zeka, kullanıcının ses tonunu kullanarak aynı vurgulamalarla istenilen dilde çeviriler yaparak iletişim kurulmasını sağlıyor.

Telefonların yerini alacak: Humane, GPT-4 destekli AI Pin'i tanıttı - 4

GPT-4 TARAFINDAN DESTEKLENİYOR

AI Pin, gücünü Snapdragon işlemciden desteğini ise GPT-4'ten alıyor. Böylelikle Cosmos adlı işletim sistemi kullanıcının sorgularını doğru araçlara yönlendirebiliyor.

Humane, ChatGPT erişiminin aslında cihazın temel özelliklerinden biri olduğunu söylüyor. Cosmos adı verilen işletim sistemi, sizden uygulamaları indirmenizi ve yönetmenizi istemek yerine sorgularınızı otomatik olarak doğru araçlara yönlendirmek üzere tasarlandı.

Telefonların yerini alacak: Humane, GPT-4 destekli AI Pin'i tanıttı - 5

Cihaz yaklaşık 34 gram ağırlığında ve pil güçlendiriciyle birlikte toplam 54 gram ağırlığı bulunuyor.

AI Pin'in dahili kamerasıyla 13 megapiksel fotoğraf çekebildiği ve yakın bir zamanda yazılım güncellemesiyle birlikte video da çekebileceği kaydedildi. 

Telefonların yerini alacak: Humane, GPT-4 destekli AI Pin'i tanıttı - 6
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