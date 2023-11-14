Telefonların yerini alacak: Humane, GPT-4 destekli AI Pin'i tanıttı
Humane, akıllı telefonların yerini almasını umduğu AI Pin cihazını tanıttı. Eski Apple tasarımcısı ve Humane kurucu ortağı Imran Chaudhri, AI Pin cihazının anlık olarak kullanıcının ses tonunu kullanarak çeviri yapabildiğini ortaya koydu.
Humane, aylar süren çalışmasının ardından yapay zeka destekli AI Pin cihazını tanıttı.
İki parçadan oluşan 699 dolarlık cihaz, giysilere veya diğer yüzeylere manyetik olarak takılan bir batarya ile birlikte kullanılabiliyor.