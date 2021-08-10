TikTok zirvede: 2020 yılında dünya genelinde en çok indirilen uygulamalar

TRUMP YASAKLAMAYA ÇALIŞSA DA POPULARİTESİ DEVAM ETTİ

Öte yandan, TikTok'un devam eden popülaritesi, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump'ın uygulamayı ülkesinde yasaklamaya çalışmasından sonra bile devam etti.

Geçen yıl, Trump, ABD'de TikTok uygulamasının yeni indirmelerini yasaklamak için bir emir çıkardı.Trump yönetimi, Çin hükümetinin kullanıcı verilerine erişimi olduğu için TikTok'un ulusal bir güvenlik riski oluşturduğunu iddia etti. Bytedance ise iddiaları defalarca yalanladı.