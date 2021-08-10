TikTok zirvede: 2020 yılında dünya genelinde en çok indirilen uygulamalar

ABD merkezli dijital analiz platformu App Annie, dünya genelinde 2020'in en çok indirilen uygulamalarını açıkladı. Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle insanların çoğunlukla evde kaldığı geçen yıl, listenin ilk 10'unda video ve haberleşme uygulamalarının yer alması şaşırtmadı. TikTok büyük bir popülerlik kazanarak, Facebook'un uygulamaları geride bıraktı ve ilk defa zirvede yer aldı.

İşte geçen yıl dünya çapında en çok indirilen uygulamalar...

ntv.com.tr 10.08.2021 - 16:09 | Son Güncelleme : 10.08.2021 - 16:10

TikTok zirvede: 2020 yılında dünya genelinde en çok indirilen uygulamalar - 1

Dijital analiz şirketi App Annie'ye göre TikTok, 2020'de dünyanın en çok indirilen uygulaması oldu ve Facebook Messenger'ı geride bıraktı. 

Ayrıca, TikTok'un sahibi ByteDance, Çince video uygulaması Douyin ile birlikte Çin’de en üst sırada yer aldı.

TikTok zirvede: 2020 yılında dünya genelinde en çok indirilen uygulamalar - 2

Bununla birlikte, Facebook'a ait uygulamalar, 2018'den bu yana listenin en üst sıralarında bulunuyor ve sosyal medya şirket hala küresel piyasayı domine ediyor. Mark Zuckerberg'in sosyal medya devi, Facebook'un amiral gemisi uygulamasının yanı sıra WhatsApp ve Instagram ve ilk beşte yer alıyor.

TikTok zirvede: 2020 yılında dünya genelinde en çok indirilen uygulamalar - 3

TRUMP YASAKLAMAYA ÇALIŞSA DA POPULARİTESİ DEVAM ETTİ

Öte yandan, TikTok'un devam eden popülaritesi, ABD’nin eski  Başkanı Donald Trump'ın uygulamayı ülkesinde yasaklamaya çalışmasından sonra bile devam etti.

Geçen yıl, Trump, ABD'de TikTok uygulamasının yeni indirmelerini yasaklamak için bir emir çıkardı.Trump yönetimi, Çin hükümetinin kullanıcı verilerine erişimi olduğu için TikTok'un ulusal bir güvenlik riski oluşturduğunu iddia etti. Bytedance ise iddiaları defalarca yalanladı.

TikTok zirvede: 2020 yılında dünya genelinde en çok indirilen uygulamalar - 4

ByteDance'in ABD’de yürttüğü falliyetlerin bir kısmını ABD’li  teknoloji devi Oracle ve perakendeci Walmart'a satmasını öngören bir anlaşma yapacağını duyurdu. Trump anlaşmaya geçici olarak yeşil ışık yaktı, ancak Çin hükümeti tarafından asla onaylanmadı.

Bu yılın Ocak ayında ise ABD’nin yeni başkanı Joe Biden, selefinin emrini geri çekti.

TikTok zirvede: 2020 yılında dünya genelinde en çok indirilen uygulamalar - 5

TİKTOK'TAN "HİKAYELER" ÖZELLİĞİ

Tüm bunlara ek olarak, ByteDancei ABD'deki bu zorluğun üstesinden gelmenin yanı sıra şirket, kullanıcıları çekmek için yeni yollar deniyorç Geçen hafta, TikTok'un Snapchat, Facebook ve Instagram'dakine benzer bir şekilde yeni bir kaybolan hikaye özelliğini denediği ortaya çıktı.

TikTok Hikayeleri, kullanıcıların takip ettikleri hesaplar tarafından gönderilen içerikleri silinmeden önce 24 saat boyunca görmelerini sağlayacak.

İŞTE GEÇEN YIL EN ÇOK İNDİRİLEN 10 UYGULAMA

TikTok zirvede: 2020 yılında dünya genelinde en çok indirilen uygulamalar - 6

10. LIKEE

TikTok zirvede: 2020 yılında dünya genelinde en çok indirilen uygulamalar - 7

9. TELEGRAM

TikTok zirvede: 2020 yılında dünya genelinde en çok indirilen uygulamalar - 8

8. SNAPCHAT

TikTok zirvede: 2020 yılında dünya genelinde en çok indirilen uygulamalar - 9

7. GOOGLE MEET

TikTok zirvede: 2020 yılında dünya genelinde en çok indirilen uygulamalar - 10

6. FACEBOOK MESSENGER

TikTok zirvede: 2020 yılında dünya genelinde en çok indirilen uygulamalar - 11

5. INSTAGRAM

TikTok zirvede: 2020 yılında dünya genelinde en çok indirilen uygulamalar - 12

4. ZOOM

TikTok zirvede: 2020 yılında dünya genelinde en çok indirilen uygulamalar - 13

3. WHATSAPP

TikTok zirvede: 2020 yılında dünya genelinde en çok indirilen uygulamalar - 14

2. FACEBOOK

TikTok zirvede: 2020 yılında dünya genelinde en çok indirilen uygulamalar - 15

1. TİKTOK

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