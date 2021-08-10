TikTok zirvede: 2020 yılında dünya genelinde en çok indirilen uygulamalar

ntv.com.tr 10.08.2021 - 16:09 | Son Güncelleme : 10.08.2021 - 16:10
Dijital analiz şirketi App Annie'ye göre TikTok, 2020'de dünyanın en çok indirilen uygulaması oldu ve Facebook Messenger'ı geride bıraktı.
Ayrıca, TikTok'un sahibi ByteDance, Çince video uygulaması Douyin ile birlikte Çin’de en üst sırada yer aldı.
Bununla birlikte, Facebook'a ait uygulamalar, 2018'den bu yana listenin en üst sıralarında bulunuyor ve sosyal medya şirket hala küresel piyasayı domine ediyor. Mark Zuckerberg'in sosyal medya devi, Facebook'un amiral gemisi uygulamasının yanı sıra WhatsApp ve Instagram ve ilk beşte yer alıyor.
Öte yandan, TikTok'un devam eden popülaritesi, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump'ın uygulamayı ülkesinde yasaklamaya çalışmasından sonra bile devam etti.
Geçen yıl, Trump, ABD'de TikTok uygulamasının yeni indirmelerini yasaklamak için bir emir çıkardı.Trump yönetimi, Çin hükümetinin kullanıcı verilerine erişimi olduğu için TikTok'un ulusal bir güvenlik riski oluşturduğunu iddia etti. Bytedance ise iddiaları defalarca yalanladı.
ByteDance'in ABD’de yürttüğü falliyetlerin bir kısmını ABD’li teknoloji devi Oracle ve perakendeci Walmart'a satmasını öngören bir anlaşma yapacağını duyurdu. Trump anlaşmaya geçici olarak yeşil ışık yaktı, ancak Çin hükümeti tarafından asla onaylanmadı.
Bu yılın Ocak ayında ise ABD’nin yeni başkanı Joe Biden, selefinin emrini geri çekti.
Tüm bunlara ek olarak, ByteDancei ABD'deki bu zorluğun üstesinden gelmenin yanı sıra şirket, kullanıcıları çekmek için yeni yollar deniyorç Geçen hafta, TikTok'un Snapchat, Facebook ve Instagram'dakine benzer bir şekilde yeni bir kaybolan hikaye özelliğini denediği ortaya çıktı.
TikTok Hikayeleri, kullanıcıların takip ettikleri hesaplar tarafından gönderilen içerikleri silinmeden önce 24 saat boyunca görmelerini sağlayacak.
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