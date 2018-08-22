Tinder'da görüştüğü bütün erkeklere aynı saatte, aynı yerde randevu verdi

Bir arkadaşının DJ performansı için randevu veren Aponte ile buluşmak için meydana gelen onlarca erkek, diğer erkeklerin de performansı izlemek için aynı yere geldiğini düşündü.

Ancak birkaç erkek arasında geçen bir diyalog ve daha sonra Aponte'nin sahneye çıkarak mikrofonla konuşma yapması gerçeğin ortaya çıkmasını sağladı.