Togg T10X sipariş tarihi belli oldu: Togg T10X fiyatları ne kadar olacak?
Togg T10X sipariş tarihi belli oldu. Togg'da bu yıl çekiliş yapılmayacak, teslimatlar sipariş sırasına, konfigürasyon özelliklerine ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre gerçekleştirilecek. Peki, Togg T10X fiyatları ne kadar olacak?
Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için sipariş süreci yakında başlayacak. TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 81 ilinde 19 bin 583 kullanıcısını 2023 boyunca T10X akıllı cihazlarıyla buluşturan TOGG, 2024 için sipariş takvimini duyurdu.