Tokyo Game Show başladı: 200 bin ziyaretçi katılımı bekleniyor
Japonya'nın başkenti Tokoya'da 1996'dan beri düzenlenen dünyanın en büyük oyun fuarlarından biri olan "Tokyo Game Show" başladı. 21-24 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek etkinliğe birçok teknoloji devinin katıldığı görülürken, fuarda yapılan Cosplayler büyük beğeni topladı.
TEKNOLOJİ DEVLERİNDEN YENİ SEZON TANITIMI
Tokyo Game Show, başkent Tokyo'nun doğusundaki Çiba bölgesinde bulunan ünlü Makuhari Messe Salonu'nda açıldı.
Fuarda, dünya çapındaki üreticiler, sanal gerçeklik (VR) teknolojileri dahil yeni sezon ürün ve cihazlarının tanıtımını yapacak.
Etkinliğe, Konami, Capcom gibi Japon firmalar dahil, 40'ı aşkın ülkeden 800'e yakın üretici şirketin katılacağı kaydedildi.