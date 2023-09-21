Tokyo Game Show başladı: 200 bin ziyaretçi katılımı bekleniyor

Japonya'nın başkenti Tokoya'da 1996'dan beri düzenlenen dünyanın en büyük oyun fuarlarından biri olan "Tokyo Game Show" başladı. 21-24 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek etkinliğe birçok teknoloji devinin katıldığı görülürken, fuarda yapılan Cosplayler büyük beğeni topladı.

Tokyo Game Show başladı: 200 bin ziyaretçi katılımı bekleniyor - 1

TEKNOLOJİ DEVLERİNDEN YENİ SEZON TANITIMI

Tokyo Game Show, başkent Tokyo'nun doğusundaki Çiba bölgesinde bulunan ünlü Makuhari Messe Salonu'nda açıldı.

Fuarda, dünya çapındaki üreticiler, sanal gerçeklik (VR) teknolojileri dahil yeni sezon ürün ve cihazlarının tanıtımını yapacak.

Etkinliğe, Konami, Capcom gibi Japon firmalar dahil, 40'ı aşkın ülkeden 800'e yakın üretici şirketin katılacağı kaydedildi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Tokyo Game Show başladı: 200 bin ziyaretçi katılımı bekleniyor - 2

İLK 2 GÜN SADECE BASINA AÇIK

Fuarın ilk 2 gününün uluslarası basın ve oyun endüstrisi temsilcilerine özel olacağı, genel ziyaretçilere ise kapılarını 23 Eylül'den itibaren açacağı belirtildi..

Tokyo Game Show başladı: 200 bin ziyaretçi katılımı bekleniyor - 3

COSPLAYLER ÖN PLANDA

Öte yandan fuarda yapılan cosplayler katılım sağlayan temsilciler tarafından büyük beğeni topladı.

Tokyo Game Show başladı: 200 bin ziyaretçi katılımı bekleniyor - 4

EN BÜYÜK OYUN FUARLARINDAN BİRİ

İlki 1996'da düzenlenen TGS, ABD'deki "E3" ve Almanya'daki "Gameshow" ile dünyanın en büyük video oyun fuarları arasında gösteriliyor.

Tokyo Game Show başladı: 200 bin ziyaretçi katılımı bekleniyor - 5
DAHA FAZLA GÖSTER