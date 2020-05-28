Trump’ın sosyal medya tehdinin ardından Facebook tarafını seçti

Facebook, bir süre önce seçmen kaydı ve oylama süreçleri hakkında yanlış iddialar da dahil olmak üzere, yanıltıcı bilgilendirme ve dezenformasyonun platformunda daha az görünür olmasını sağlamak için yeni önlemler getirdi. Ancak, bu kapsamda politikacılar ve siyasi kampanyalardan gelen mesajlar muaf tutuldu.