Trump'ın sosyal medya uygulaması Truth Social, App Store'da kullanıma sunuldu

Haberler - ntv.com.tr - AFP - Reuters 21.02.2022 - 12:11 | Son Güncelleme : 21.02.2022 - 12:25
ABD’nin eski Başkanı Donald Trump'ın yeni sosyal medya girişimi Truth Social, dün gece geç saatlerde Apple’ın App Store'unda kullanıma sunuldu.
Aynı zamanda, ön sipariş veren kullanıcılara ait Apple cihazlarına uygulamanın otomatik olarak indiği belirtildi. Ancak bazı kullanıcılar ya bir hesaba kaydolma konusunda sorun yaşadıklarını bildirdiler ya da "Yoğun talep nedeniyle sizi bekleme listemize aldık" mesajıyla bir bekleme listesine eklendiler.
Trump, 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'ndaki destekçilerine şiddete teşvik eden mesajlar göndermekle suçlandıktan sonra Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube tarafından yasaklandı.
Truth Social'ın arkasındaki girişim olan ve eski Cumhuriyetçi ABD Temsilcisi Devin Nunes liderliğindeki Trump Media & Technology Group (TMTG), amaçlarının kendilerini ifade özgürlüğü şampiyonu olarak konumlandıran kullanıcıları çekmek olduğunu açıkladı.
Nunes, Fox News’e verdiği demeçte, "Bu hafta, Truth Social’ı App Store'da yayınlamaya başlayacağız. Bu harika olacak, çünkü platformda olan çok fazla insan bize katılacak. Mart ayı sonuna kadar en azından ABD’de tam olarak faaliyete geçeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.
Nunes, ayrıca kullanıcıları daha fazla hesabı takip etmeye, fotoğraf ve video paylaşmaya ve sohbetlere katılmaya çağırdı. Bunun yanı sıra Nunes, rahip olduğu düşünülen yeni bir kullanıcıyı memnuniyetle karşıladı ve onu daha fazla rahip davet etmeye teşvik etti.
Truth Social'ın sürüm geçmişini ayrıntılandıran App Store sayfası, uygulamanın ilk genel sürümünü veya sürüm 1.0'ın bir gün önce kullanıma sunulduğunu gösterdi. Mevcut sürüm 1.0.1 ise çeşitli "hata düzeltmeleri" içeriyor.
Öte yandan uygulamanın ayrıntıları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlasa bile, TMTG çoğunlukla gizlilik içinde kalıyor ve teknoloji ile medya çevrelerinde bazıları tarafından şüpheyle karşılanıyor. Örneğin, şirketin mevcut büyümesini nasıl finanse ettiği belirsiz.
21 Ekim’de yapılan bir basın açıklmasına göre TMTG, boş çek şirketi Digital World Acquisition Corp (DWAC) ile bir birleşme yoluyla New York'ta listelemeyi planlıyor ve hiçbir DWAC hissedarının hisselerini kullanmadığını varsayarak DWAC'ın bir tröstte tuttuğu 293 milyon dolar nakit almayı planlıyor.
Ek olarak, Aralık ayında TMTG özel yatırımcılardan 1 milyar dolarlık taahhütlü finansman sağladı. Bu para da DWAC anlaşması kapanana kadar mevcut olmayacak .Digital World'ün faaliyetleri, bir düzenleyici dosyalamaya göre Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve ABD Finans Sektörü Düzenleme Kurumu tarafından inceleme altına alındı ve anlaşmanın kapanmasına muhtemelen aylar var.