Trump'ın sosyal medya uygulaması Truth Social, App Store'da kullanıma sunuldu

Nunes, ayrıca kullanıcıları daha fazla hesabı takip etmeye, fotoğraf ve video paylaşmaya ve sohbetlere katılmaya çağırdı. Bunun yanı sıra Nunes, rahip olduğu düşünülen yeni bir kullanıcıyı memnuniyetle karşıladı ve onu daha fazla rahip davet etmeye teşvik etti.

Truth Social'ın sürüm geçmişini ayrıntılandıran App Store sayfası, uygulamanın ilk genel sürümünü veya sürüm 1.0'ın bir gün önce kullanıma sunulduğunu gösterdi. Mevcut sürüm 1.0.1 ise çeşitli "hata düzeltmeleri" içeriyor.