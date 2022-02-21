Trump'ın sosyal medya uygulaması Truth Social, App Store'da kullanıma sunuldu

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın Twitter'a sağcı bir tepki olarak ortaya çıkardığı yeni sosyal medya uygulaması Truth Social, App Store'da kullanıma sunuldu. Geçen yılın başında meydana gelen Kongre baskınının ardından Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube gibi tüm ana akım sosyal medya platformlarından yasaklanan Trump, yeni uygulama ile destekçilerine ulaşmayı amaçlıyor.

Haberler - ntv.com.tr - AFP - Reuters 21.02.2022 - 12:11 | Son Güncelleme : 21.02.2022 - 12:25

Trump'ın sosyal medya uygulaması Truth Social, App Store'da kullanıma sunuldu - 1

ABD’nin eski Başkanı 'ın yeni sosyal medya girişimi Truth Social, dün gece geç saatlerde ’ın  App Store'unda kullanıma sunuldu.  

Aynı zamanda, ön sipariş veren kullanıcılara ait Apple cihazlarına uygulamanın otomatik olarak indiği belirtildi. Ancak bazı kullanıcılar ya bir hesaba kaydolma konusunda sorun yaşadıklarını bildirdiler ya da "Yoğun talep nedeniyle sizi bekleme listemize aldık" mesajıyla bir bekleme listesine eklendiler.

Trump'ın sosyal medya uygulaması Truth Social, App Store'da kullanıma sunuldu - 2

Trump, 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'ndaki destekçilerine şiddete teşvik eden mesajlar göndermekle suçlandıktan sonra Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube tarafından yasaklandı. 

Trump'ın sosyal medya uygulaması Truth Social, App Store'da kullanıma sunuldu - 3

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ŞAMPİYONLARINI BEKLİYORUZ"

Truth Social'ın arkasındaki girişim olan ve eski Cumhuriyetçi ABD Temsilcisi Devin Nunes liderliğindeki Trump Media & Technology Group (TMTG), amaçlarının kendilerini ifade özgürlüğü şampiyonu olarak konumlandıran kullanıcıları çekmek olduğunu açıkladı.

Trump'ın sosyal medya uygulaması Truth Social, App Store'da kullanıma sunuldu - 4

Nunes,  Fox News’e verdiği demeçte, "Bu hafta, Truth Social’ı App Store'da yayınlamaya başlayacağız. Bu harika olacak, çünkü platformda olan çok fazla insan bize katılacak. Mart ayı sonuna kadar en azından ABD’de tam olarak faaliyete geçeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Trump'ın sosyal medya uygulaması Truth Social, App Store'da kullanıma sunuldu - 5

Nunes, ayrıca  kullanıcıları daha fazla hesabı takip etmeye, fotoğraf ve video paylaşmaya ve sohbetlere katılmaya çağırdı. Bunun yanı sıra Nunes, rahip olduğu düşünülen yeni bir kullanıcıyı memnuniyetle karşıladı ve onu daha fazla rahip davet etmeye teşvik etti.

Truth Social'ın sürüm geçmişini ayrıntılandıran App Store sayfası, uygulamanın ilk genel sürümünü veya sürüm 1.0'ın bir gün önce kullanıma sunulduğunu gösterdi. Mevcut sürüm 1.0.1 ise çeşitli "hata düzeltmeleri" içeriyor.

Trump'ın sosyal medya uygulaması Truth Social, App Store'da kullanıma sunuldu - 6

TMTG ŞÜPHE ÇEKİYOR

Öte yandan uygulamanın ayrıntıları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlasa bile, TMTG çoğunlukla gizlilik içinde kalıyor ve teknoloji ile  medya çevrelerinde bazıları tarafından şüpheyle karşılanıyor. Örneğin, şirketin mevcut büyümesini nasıl finanse ettiği belirsiz.

Trump'ın sosyal medya uygulaması Truth Social, App Store'da kullanıma sunuldu - 7

21 Ekim’de yapılan bir basın açıklmasına göre TMTG, boş çek şirketi Digital World Acquisition Corp (DWAC) ile bir birleşme yoluyla New York'ta listelemeyi planlıyor ve hiçbir DWAC hissedarının hisselerini kullanmadığını varsayarak DWAC'ın bir tröstte tuttuğu 293 milyon dolar nakit almayı planlıyor. 

Trump'ın sosyal medya uygulaması Truth Social, App Store'da kullanıma sunuldu - 8

Ek olarak, Aralık ayında TMTG özel yatırımcılardan 1 milyar dolarlık taahhütlü finansman sağladı. Bu para da DWAC anlaşması kapanana kadar mevcut olmayacak .Digital World'ün faaliyetleri, bir düzenleyici dosyalamaya göre Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve ABD Finans Sektörü Düzenleme Kurumu tarafından inceleme altına alındı ​​ve anlaşmanın kapanmasına muhtemelen aylar var.

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