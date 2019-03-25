Turkcell'den Apple TV+ açıklaması: İsim hakkı bizde
Turkcell'den Apple'ın Pazartesi tanıttığı Apple TV+ ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "TV+ hizmetinin isim hakkı bizde" ifadesine yer verildi.
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ABD merkezli teknoloji devi Apple, online dizi ve film platformu Apple TV +'ı Pazartesi akşamı tanıttığı. Yeni platform bahar aylarında aralarında Türkiye'nin de olduğu 100 ülkede hizmete girecek.
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Ancak Apple'ın bu paltform için seçtiği isim Türkiye'deki operasyonları için bir engel oluşturabilir.
Zira Turkcell, 2014 yılında TV+'ın isim hakkını almıştı.
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3Turkcell’in 2014 yılında kullanıma açtığı ve oldukça başarılı olan yerli dijital televizyon platformu TV+ ile ilgili olarak bugün düzenlenen basın toplantısında konuşan Dijital Medya ve Eğlence Direktörü Barış Zavaroğlu, “Türkiye’de TV+’ın isim hakkı bizde. Apple da bu yeni servisiyle buraya geldiğinde, bu markanın isim hakkının zaten alınmış olduğunu görecek. Logo bile neredeyse aynı, biz TV ibaresini büyük, onlar ise küçük harfle yazıyor.” dedi.
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Ünlü yönetmen Steven Spielberg, Oprah Winfrey, Jennifer Aniston gibi ünlü isimlerin katıldığı lansman gecesinde TV+ platformunda gösterilecek dizi, film ve belgeseller tanıtıldı.
İşte platformda yer alacak yapımlar...
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5Amazing Stories: Steven Spielberg (Antoloji)
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6Oprah Winfrey
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7The Morning Show: Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ve Steve Carell (Drama/Komedi)
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8See: Jason Momoa ve Alfre Woodard (Bilim Kurgu)
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9Little America: Kumail Nanjiani (Antoloji)
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10Big Bird: Susam Sokağı'nın büyük sarı kuşu çocuklara kodlama öğretmek için Apple TV+'a dahil oluyor.
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11Little Voice: J.J. Abrams ve Sara Bareilles
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12Apple'ın bu sene orjinal içerik için 2 milyar dolar harcayacağı ifade edildi.
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13Akıllı televizyonlarda da Netflix gibi TV+ uygulamasının da olacağı öğrenildi.
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14Apple TV kanalları sayesinde bütün aile reklamsız istediğ kanalı izleyecek. Aralarında HBO, Showtime, CBS gibi kanallar olacak
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15Apple TV + reklamsız, talebe dayalı, online ve offline olarak hizmet vermeye başlayacak. Ancak fiyatı ve satışa çıkmasıyla ilgili detaylar sonbaharda açıklanacak.