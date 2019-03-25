Turkcell'den Apple TV+ açıklaması: İsim hakkı bizde

Ancak Apple'ın bu paltform için seçtiği isim Türkiye'deki operasyonları için bir engel oluşturabilir.

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Turkcell’in 2014 yılında kullanıma açtığı ve oldukça başarılı olan yerli dijital televizyon platformu TV+ ile ilgili olarak bugün düzenlenen basın toplantısında konuşan Dijital Medya ve Eğlence Direktörü Barış Zavaroğlu, “Türkiye’de TV+’ın isim hakkı bizde. Apple da bu yeni servisiyle buraya geldiğinde, bu markanın isim hakkının zaten alınmış olduğunu görecek. Logo bile neredeyse aynı, biz TV ibaresini büyük, onlar ise küçük harfle yazıyor.” dedi.