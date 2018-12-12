Türkiye ve dünyada 2018 yılında Google'da en çok neler arandı? (Google arama trendleri listesini açıkladı)
ntv.com.tr
Google Türkiye’de 2018’in en çok aranan kelimeleri açıkladı. Türkiye’de 2018’de arama şampiyonu “dolar” kelimesi oldu. Onu ise e-devletin soy ağacı uygulaması izliyor. Dünyada en çok arananlarda ise 2018 Dünya Kupası, Meghan Markle ve Bohemian Rhapsody öne çıkıyor.
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GENEL ARAMA SONUÇLARI
Google Türkiye’de 2018’in en çok aranan kelimeleri belli oldu.Türkiye’de 2018’de arama şampiyonu “dolar” kelimesi oldu. İşte Türkiye'nin Google'da aradıkları...
1. Dolar
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22. Soy Ağacı-edevlet
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33) Dünya Kupası
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44. e-müfredat
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55. Seçim Sonuçları
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66. Bedelli Askerlik
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77. Yeşil Uzaylı
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TÜRKİYE'NİN GOOGLE'DA EN ÇOK ARADIĞI KİŞİLER
Türkiye’de 2018’de en çok aranılan kişi Mina Başaran olarak açıklandı. Liste şöyle:
1. Mina Başaran
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92. Arda Öziri
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103. Ali Koç
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114. Münir Özkul
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125. Cenk Tosun
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136. Timuçin Esen
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147. Muhterem Nur
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DÜNYA ÇAPINDA EN ÇOK ARANANLAR
Dünya çapında en çok aranan kelime ise 2018’de Rusya’da oynanan “Dünya Kupası” oldu.
Dünya çapında en çok aranan kelimeler listesi ise şöyle:
1.World Cup (Dünya Kupası)
2.Avicii
3.Mac Miller
4.Stan Lee
5.Black Panther
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AKTÖRLERDE EN ÇOK ARANANLAR
1.Sylvester Stallone
2.Logan Paul
3.Pete Davidson
4.Bill Cosby
5.Noah Centineo
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EN ÇOK ARANAN FİLMLER
1.Black Panther
2.Deadpool 2
3.Venom
4.Avengers: Infinity War
5.Bohemian Rhapsody
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EN ÇOK ARANAN HABERLER
1.World Cup (Dünya Kupas)
2.Hurricane Florence (Florence Kasırgası)
3.Mega Millions Result (Loto sonuçları)
4.Royal Wedding (Kraliyet Düğünü)
5.Election Results (Seçim sonuçları)
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GOOGLE'DA EN ÇOK ARANAN ÜNLÜLER
Ünlülerde ise başı Eski Hollywood yıldızı, yeni Sussex Düşesi Meghan Markle çekiyor. Sıralama şöyle:
1.Meghan Markle
2.Demi lovato
3.Sylvester Stallone
4.Logan Paul
5. Khloe Kardashian