Türkiye'de corona virüs günlerinde en çok oynanan oyunlar belli oldu

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sürecinin e-spor faaliyetlerini tetiklediğini ifade eden Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) Başkanı Alper Özdemir, "Bunun da en temel sebebi bugün geçirdiğimiz süreçten ötürü bütün spor dallarının durdurduğunu görüyoruz. Bu manada sosyal mesafe nedeniyle birçok branşın hayata geçirilemediğini görüyoruz. Bizi bundan pozitif olarak ayrıştıran konu var. Bilgisayar başında ve sosyal mesafeyi zaten gerektirmediği için bu sebeple e-spor ve online oyunlara olan ilgi artmış durumda." diye konuştu.