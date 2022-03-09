Türkiye'nin teknoloji alanındaki dev projeleri birer birer hayata geçiyor

TOGG AVRUPA'NIN DOĞUŞTAN ELEKTRİKLİ İLK SUV'U OLACAK

Türkiye, Türkiye Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile kendi otomobili üretme konusunda büyük bir mesafe kat etti. Elektrikli, bağlantılı ve yeni nesil TOGG, Gemlik'te 1,2 milyon metrekare alana kurulu fabrikada üretilecek. 2022'nin son çeyreğinde banttan indiğinde Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u unvanını alacak TOGG aynı zamanda 3'üncü seviyeye hazır otonom (sürücüsüz) bir araç olacak.

Türkiye, elektrikli otomobillerin en kritik parçalarından biri olan batarya üretimi konusunda da çok önemli bir adım attı. TOGG ve Farasis ortaklığındaki Siro, proje bazlı devlet desteğinden de yararlanarak kurulacak fabrikada batarya hücresi ve modül üretimi yapacak. 30 milyar liralık 15 gigavat saat kapasiteli batarya hücresi ve 19,8 gigavat saat kapasiteli batarya modülü yatırımı, Türkiye’nin elektrikli araçlar ve mobilite ekosisteminin teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacak.