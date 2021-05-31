Twitter'a talep yağdı: Doğrulama (Mavi tik) başvuruları askıya alındı



Mikro-blogging platformu Twitter birkaç yıl önce durdurduğu hesap doğrulama işlemine yeniden başladı. Kullanıcılar arasında "mavi tik almak" olarak adlandırılan işlem aktifleşmişti ancak bu süreç sadece sekiz gün sürebildi. Twitter yoğun talep nedeniyle başvuruları yeniden kapattı.

Abone ol Paylaş









ntv.com.tr 31.05.2021 - 14:01

Twitter yıllar sonra yeniden açtığı hesap doğrulama başvurularını, bir hafta topladığı formların ardından inceleme yapabilmek için durdurdu.

Twitter sadece 8 gün açık tuttuğu hesap doğrulama başvurularının incelenerek yeniden açılacağını ifade etti. Twitter’da mavi tık almak isteyenler 2017’den beri bu formun açılmasını bekliyordu.

The Next Web'de yer alan bilgilere göre doğrulama altı ayrı kategoride yapılacak. Twitter'dan mavi tik alabilecek kişisel ve kurumsal hesaplar ise şöyle sınıflandırılacak: resmi kurumlar, şirketler, haber kuruluşları ve gazeteciler, spor ve oyun, aktivizm ve etkisi bulunan diğer kişiler.

Doğrulama özelliği kademeli olarak kullanıcılara sunuluyor. Bu nedenle hesabınızda doğrulama bölümünü görmeniz birkaç günü bulabilir. Twitter'dan yapılan açıklamada kategoriye göre belirli talepler olacak. Ancak herkes için geçerli temelli kuralar bulunuyor.

Hesabınızı doğrulatmak istiyorsanız; profil fotoğrafı, profil adı, aktif bir hesap (son altı ayda en az bir kere giriş yapmış olmak), son 1 yılda devre dışı kalmamak, e-mail ve telefon numarası.

Şirket ayrıca doğrulama yapmak isteyenlerden resmi kimlik, mail ya da resmi bir internet sitesine ihtiyaç duyacak.

Başvuru birkaç gün boyunca incelenecek. Eğer reddedilirse 30 gün içerisinde yeniden başvurabileceksiniz. Twitter 2017'de beyaz üstünlüğünü savunan bir hesaba mavi tik verince tartışmalar yaşanmıştı.

Paylaş







