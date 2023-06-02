Twitter'da büyük istifa: İkinci güvenlik şefi de Elon Musk'ı terk etti

Sosyal medya devi Twitter'ın içerik denetleme ve politikasından sorumlu yöneticisi Ella Irwin’in istifa ettiğini duyurdu. Irwin, Musk’ın Twitter’ı satın almasından bu yana istifa eden ikinci güvenlik şefi oldu.

Twitter'da büyük istifa: İkinci güvenlik şefi de Elon Musk'ı terk etti - 1

Twitter'ın güvenlik şefi Ella Irwin istifa etti. Geçen yıl haziranda göreve gelen Irwin’in istifa sebebinin henüz net olmadığı belirtildi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Twitter'da büyük istifa: İkinci güvenlik şefi de Elon Musk'ı terk etti - 2

İlk Güvenlik Şefi Yoel Roth, istifasının ardından Twitter'ı yoğun şekilde eleştirmeye başlamıştı.

Twitter'da büyük istifa: İkinci güvenlik şefi de Elon Musk'ı terk etti - 3

Irwin, Elon Musk'ın şirketi satın almasının ardından gevşettiği kurallar ile Twitter’da taciz, nefret söylemi ve şiddet içerikli politikaların denetlenmesinde görev almıştı.

Twitter'da büyük istifa: İkinci güvenlik şefi de Elon Musk'ı terk etti - 4

REKLAMCILAR PLATFORMDAN UZAKLAŞTI

Irwin’in kullanıcı hesaplarının askıya alınmasına yoğun şekilde dahil olması ve engellenen kullanıcılara sık sık yanıt vermesi, Twitter’ın nefret içerikli paylaşımlara açık hale geldiğini hisseden reklamcıları platformdan uzaklaştırmıştı.

Twitter'da büyük istifa: İkinci güvenlik şefi de Elon Musk'ı terk etti - 5

Musk, martta Twitter reklam gelirinin ekimden itibaren yüzde 50 düştüğünü açıklamıştı.

Twitter'da büyük istifa: İkinci güvenlik şefi de Elon Musk'ı terk etti - 6
Twitter'da büyük istifa: İkinci güvenlik şefi de Elon Musk'ı terk etti - 7
Twitter'da büyük istifa: İkinci güvenlik şefi de Elon Musk'ı terk etti - 8
Twitter'da büyük istifa: İkinci güvenlik şefi de Elon Musk'ı terk etti - 9
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