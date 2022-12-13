Twitter'de altın tik dönemi Türkiye'de de başladı: Hangi renk (mavi, gri, sarı rozet) ne anlama gelecek?

ELON MUSK AÇIKLAMIŞTI

Elon Musk, şirket hesaplarının altın ve hükümet hesaplarının gri renkli tik işaretlerine sahip olacağını belirterek ayrıntıları açıklamıştı. Musk, “Şirketler için altın renkli, hükümetler için gri renkli, bireyler için ise mavi renkli (ünlü olsun ya da olmasın) doğrulama işareti kullanılacak. Tüm doğrulanmış hesaplar, işaret etkinleştirilmeden önce manuel olarak doğrulanacaktır. Bu durum acı verici ama gerekli” demişti.